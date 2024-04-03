Apple Music - официальный клиент музыкального сервиса от Apple для мобильных устройств на базе Android, благодаря которому пользователь сможет получить доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.

Присутствует огромное количество разнообразных плейлистов, радиостанций, имеется встроенный поиск, рекомендации от музыкальных экспертов, возможность следить за публикациями любимых артистов в специальной ленте и многое другое.

Основные возможности программы: