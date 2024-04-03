Apple Music для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:4.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - Радио
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 016 | Статистика
Размер:136 Мб
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Apple Music - официальный клиент музыкального сервиса от Apple для мобильных устройств на базе Android, благодаря которому пользователь сможет получить доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.

Присутствует огромное количество разнообразных плейлистов, радиостанций, имеется встроенный поиск, рекомендации от музыкальных экспертов, возможность следить за публикациями любимых артистов в специальной ленте и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.
  • Огромное количество разнообразных плейлистов и радиостанций.
  • Встроенный поиск.
  • Рекомендации от музыкальных экспертов.
  • Возможность следить за новостями любимых артистов в ленте Connect.
  • Доступ к музыкальным новинкам.
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