Apple Music для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|4.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Apple Computer, Inc.
|Категории:
|Плееры - Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 016 | Статистика
|Размер:
|136 Мб
|СКАЧАТЬ
Apple Music - официальный клиент музыкального сервиса от Apple для мобильных устройств на базе Android, благодаря которому пользователь сможет получить доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.
Присутствует огромное количество разнообразных плейлистов, радиостанций, имеется встроенный поиск, рекомендации от музыкальных экспертов, возможность следить за публикациями любимых артистов в специальной ленте и многое другое.
Основные возможности программы:
- Доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.
- Огромное количество разнообразных плейлистов и радиостанций.
- Встроенный поиск.
- Рекомендации от музыкальных экспертов.
- Возможность следить за новостями любимых артистов в ленте Connect.
- Доступ к музыкальным новинкам.
Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...
Стриминговый музыкальный сервис, предоставляющий доступ к огромной аудио коллекции....
AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать...
Бесплатный музыкальный плеер для воспроизведения локальных аудиофайлов. Присутствует...
NRG Player - аудиоплеер для Android, обладающий всеми необходимыми функциями и поддерживающий...
RealPlayer - один из лучших медиа-плееров для Android, позволяющий слушать музыку, просматривать...
Отзывы о программе Apple Music
Admin
Отзывов о программе Apple Music 4.7.0 пока нет, можете добавить...