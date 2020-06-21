EasyUEFI - удобная утилита для редактирования загрузочного меню операционных систем Windows на основе EFI/UEFI. Технология UEFI все чаще используется разработчиками и производителями ПК как замена известного всем интерфейса BIOS, позволяя более гибко и тонко управлять параметрами запуска операционки.
Этот инструмент дает возможность комфортно добавить новые записи в загрузочное меню, создать их резервные копии, отредактировать текущие или вообще удалить ненужные. Кроме того, есть такой режим, как запуск операционки с требуемыми параметрами, при этом запуск может быть как разовым, так и на постоянной основе.
Конечно, эта программа рассчитана на пользователей, которые уже имеют некоторый опыт работы с загрузочным меню Windows, т.к. даже самые незначительные необдуманные действия могут привести к проблемам в запуске ОС или сбоях в ее работе. Зато продвинутые пользователи имеют возможность создавать свои собственные сборки загрузочного диска для операционки Windows на основе WinPE, что может пригодиться для восстановления поврежденной системы.
Примечание. Обратите внимание, что программа EasyUEFI устанавливается и запускается только на тех компьютерах, которые аппаратно могут поддерживать технологию EFI/UEFI. В противном случае Вы будете оповещены о невозможности работы с приложением.