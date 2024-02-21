WinGym Exercises для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Clover Republic
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 260 | Статистика
|Размер:
|23,36 Мб
|СКАЧАТЬ
WinGym Exercises - бесплатное и удобное приложение для тех, кто хочет заняться спортом, которое представляет собой справочник упражнений для занятий в тренажерном зале. Программа предлагает более 130 упражнений, направленных на укрепление различных групп мышц.
Причем каждое упражнение включает подробное описание с фотографиями и процессом выполнения, что делает приложение полезным в первую очередь для новичков. Все упражнения составлены при поддержке профессиональных тренеров и позволят добиться максимального успеха в занятиях в тренажерном зале.
Основные возможности WinGym Exercises:
- Более 130 упражнений, направленных на укрепление различных групп мышц.
- Возможность поиска среди списка упражнений.
- Участие профессиональных тренеров в составлении упражнений.
- Отображение сложности каждого отдельно взятого упражнения.
- Подробное описание каждого упражнения с фотографиями.
- Просмотр выполнения упражнений.
- Добавлены новые ссылки, на информацию по питанию и полную версию.
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Отзывы о программе WinGym Exercises
Иван про WinGym Exercises 2.0 для Android [09-02-2016]
Отличная штука для накачки мышц, фотки отличные.
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