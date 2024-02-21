WinGym Exercises для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 260 | Статистика
Размер:23,36 Мб
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WinGym Exercises - бесплатное и удобное приложение для тех, кто хочет заняться спортом, которое представляет собой справочник упражнений для занятий в тренажерном зале. Программа предлагает более 130 упражнений, направленных на укрепление различных групп мышц.

Причем каждое упражнение включает подробное описание с фотографиями и процессом выполнения, что делает приложение полезным в первую очередь для новичков. Все упражнения составлены при поддержке профессиональных тренеров и позволят добиться максимального успеха в занятиях в тренажерном зале.

Основные возможности WinGym Exercises:

  • Более 130 упражнений, направленных на укрепление различных групп мышц.
  • Возможность поиска среди списка упражнений.
  • Участие профессиональных тренеров в составлении упражнений.
  • Отображение сложности каждого отдельно взятого упражнения.
  • Подробное описание каждого упражнения с фотографиями.
  • Просмотр выполнения упражнений.
Что нового в WinGym Exercises 1.1?
  • Добавлены новые ссылки, на информацию по питанию и полную версию.
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Отзывы о программе WinGym Exercises

Иван про WinGym Exercises 2.0 для Android [09-02-2016]

Отличная штука для накачки мышц, фотки отличные.
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