WinGym Exercises - бесплатное и удобное приложение для тех, кто хочет заняться спортом, которое представляет собой справочник упражнений для занятий в тренажерном зале. Программа предлагает более 130 упражнений, направленных на укрепление различных групп мышц.

Причем каждое упражнение включает подробное описание с фотографиями и процессом выполнения, что делает приложение полезным в первую очередь для новичков. Все упражнения составлены при поддержке профессиональных тренеров и позволят добиться максимального успеха в занятиях в тренажерном зале.

Основные возможности WinGym Exercises: