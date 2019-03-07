|
Explzh 7.74
|
|
|
|Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 3.50 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Explzh - простенький на вид, но достаточно функциональный архиватор, который поддерживает работу с множеством популярных форматов, таких как LHA, JAR, RAR, ZIP, ISO-9660/ISO-13346 и др. Программа также имеет собственный формат для архива - еxplzh.
В отличие от других популярных и более раскрученных архиваторов, данный архиватор имеет ряд дополнительных и полезных опций. Во-первых, при создании архива поддерживается шифрование алгоритмом AES. Во-вторых, реализована высокая скорость архивации/деархивации данных за счет качественно оптимизированной архитектуры. В-третьих, внутри архива возможен просмотр миниатюр для картинок и видео, что значительно упрощает поиск нужного изображения без необходимости распаковки всего архива.
Как отмечалось, интерфейс программы прост и интуитивно понятен, и даже не смотря на отсутствие русской локализации настройка программы не вызывает сложностей. Стоит отметить также, что все библиотеки обновляются в автоматическом режиме (при наличии доступа в Интернет), так что у Вас всегда будут самые свежие и актуальные версии встроенных компонентов.
В целом, Explzh может стать неплохой альтернативной программой для работы с архивными форматами, поддерживая самые востребованные типы архивов и обладая достаточно разносторонним функционалом.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Архиваторы"
WinRAR 5.70
WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов (например RAR, ZIP, CAB, 7Z, JAR, ACE, TAR, ISO), и обеспечивающий при
Universal Extractor 1.6.1.61
Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений, msi-установщиков, самораспаковывающихся EXE-файлов и архивов практически
HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002)
HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы.
7-Zip 19.00
7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и
WinZip 23.0 build 13300
WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов
FreeArc 0.666
FreeArc - весьма неплохой архиватор, который оснащен разнообразными наборами методов сжатия, обеспечивая высокую степень упаковки данных и хорошую производительность
|
|
Отзывы о программе Explzh
Александр про Explzh 7.56 [12-01-2018]
Пользуюсь BabdiZip уже несколько лет. Никаких проблем не было.
| 1 | Ответить
h1 про Explzh 7.30 [20-11-2015]
7z архивы не понимает, просит dll для 7z, сам не обновляет, подсовывание из оригинального 7z не помогло.
| | Ответить
|Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
|