Explzh для Windows

Explzh 7.74

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Описание Explzh 7.74Описание   Скачать Explzh 7.74СКАЧАТЬ (3,65 Мб) Скриншоты Explzh 7.74Скриншоты (5)   Статистика Explzh 7.74Статистика   Отзывы о Explzh 7.74Отзывы (2)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Explzh - простенький на вид, но достаточно функциональный архиватор, который поддерживает работу с множеством популярных форматов, таких как LHA, JAR, RAR, ZIP, ISO-9660/ISO-13346 и др. Программа также имеет собственный формат для архива - еxplzh.

В отличие от других популярных и более раскрученных архиваторов, данный архиватор имеет ряд дополнительных и полезных опций. Во-первых, при создании архива поддерживается шифрование алгоритмом AES. Во-вторых, реализована высокая скорость архивации/деархивации данных за счет качественно оптимизированной архитектуры. В-третьих, внутри архива возможен просмотр миниатюр для картинок и видео, что значительно упрощает поиск нужного изображения без необходимости распаковки всего архива.

Как отмечалось, интерфейс программы прост и интуитивно понятен, и даже не смотря на отсутствие русской локализации настройка программы не вызывает сложностей. Стоит отметить также, что все библиотеки обновляются в автоматическом режиме (при наличии доступа в Интернет), так что у Вас всегда будут самые свежие и актуальные версии встроенных компонентов.

В целом, Explzh может стать неплохой альтернативной программой для работы с архивными форматами, поддерживая самые востребованные типы архивов и обладая достаточно разносторонним функционалом.

Explzh
Explzh
Explzh
Explzh
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе Explzh

Александр про Explzh 7.56 [12-01-2018]

Пользуюсь BabdiZip уже несколько лет. Никаких проблем не было.
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h1 про Explzh 7.30 [20-11-2015]

7z архивы не понимает, просит dll для 7z, сам не обновляет, подсовывание из оригинального 7z не помогло.
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