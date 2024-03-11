Bochs для Windows
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Volker Ruppert
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 753 | Статистика
|Размер:
|6,04 Мб
|СКАЧАТЬ
Bochs - бесплатное приложение для эмуляции аппаратного обеспечения IBM PC. Включает в себя эмуляцию процессоров архитектуры x86, устройств ввода-вывода и возможность использовать различные BIOS и видеоадаптеры. Может быть запущен на любой аппаратной платформе, в том числе на SPARC, PowerPC, MIPS. Может эмулировать процессоры 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и т.п., поддерживает MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, SSE3 и SSE4.
Может использоваться для отладки новых операционных систем. Также этот программный продукт подойдет геймерам для запуска старых игр.
Возможности:
- Может регулировать скорость симуляции, делая паузу в любом желаемом вами месте для проверки состояния памяти или регистров CPU.
- Интерпретирует каждую команду виртуального процессора.
- Эмулирует процессоры: 386, 486, Pentium/PentiumII/PentiumIII/Pentium4 или x86-64 включая опциональные инструкции MMX, SSEx і 3DNow!
- Графический дебаггер для большинства поддерживаемых платформ.
- Применяется для отладки операционных систем и их компонентов. Имеет встроенные возможности по отладке.
- Полная поддержка сохранения/восстановления для расширенных настроек интерфейса отладчика (window+font).
- Поддержка образов Oracle VM VirtualBox (VDI версии 1.1).
- Можно использовать для запуска многих ОС включая Linux, DOS, Windows 95/98 и Windows NT/2000/XP или Windows Vista/7.
Эмулятор контроллера Xbox 360 для использования геймпада Sony DualShock 4 во многих компьютерных...
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с...
VMware Workstation 17.5.0 build 22583795
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем,...
Remix OS - отличная возможность получить полноценную ОС Android на своем настольном ПК или...
Android эмулятор для Call of Duty Mobile и других многопользовательских (и не только) мобильных игр....
Универсальный автокликер, предназначенный облегчить игровой процесс в онлайн играх....
Отзывы о программе Bochs
AppData 174 про Bochs 2.6.8 [25-02-2018]
Для запуска операционных систем Windows 95/98/XP. Если запустишь другую операционную систему, то у тебя компьютер полетит.
7 | 6 | Ответить
Leonid в ответ AppData 174 про Bochs 2.6.9 [08-09-2020]
qwe в ответ Будапешт про Bochs 2.6.9 [23-11-2018]
программа иммитирует работу компьютера и позволяет запускать другие операционные системы
6 | 6 | Ответить