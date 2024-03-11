Bochs - бесплатное приложение для эмуляции аппаратного обеспечения IBM PC. Включает в себя эмуляцию процессоров архитектуры x86, устройств ввода-вывода и возможность использовать различные BIOS и видеоадаптеры. Может быть запущен на любой аппаратной платформе, в том числе на SPARC, PowerPC, MIPS. Может эмулировать процессоры 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и т.п., поддерживает MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, SSE3 и SSE4.

Может использоваться для отладки новых операционных систем. Также этот программный продукт подойдет геймерам для запуска старых игр.

Возможности: