Bochs для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 753 | Статистика
Размер:6,04 Мб
СКАЧАТЬ
Bochs скриншот № 1
Bochs скриншот № 2
Bochs скриншот № 3
Bochs скриншот № 4

Bochs - бесплатное приложение для эмуляции аппаратного обеспечения IBM PC. Включает в себя эмуляцию процессоров архитектуры x86, устройств ввода-вывода и возможность использовать различные BIOS и видеоадаптеры. Может быть запущен на любой аппаратной платформе, в том числе на SPARC, PowerPC, MIPS. Может эмулировать процессоры 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и т.п., поддерживает MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, SSE3 и SSE4.

Может использоваться для отладки новых операционных систем. Также этот программный продукт подойдет геймерам для запуска старых игр.

Возможности:

  • Может регулировать скорость симуляции, делая паузу в любом желаемом вами месте для проверки состояния памяти или регистров CPU.
  • Интерпретирует каждую команду виртуального процессора.
  • Эмулирует процессоры: 386, 486, Pentium/PentiumII/PentiumIII/Pentium4 или x86-64 включая опциональные инструкции MMX, SSEx і 3DNow!
  • Графический дебаггер для большинства поддерживаемых платформ.
  • Применяется для отладки операционных систем и их компонентов. Имеет встроенные возможности по отладке.
  • Полная поддержка сохранения/восстановления для расширенных настроек интерфейса отладчика (window+font).
  • Поддержка образов Oracle VM VirtualBox (VDI версии 1.1).
  • Можно использовать для запуска многих ОС включая Linux, DOS, Windows 95/98 и Windows NT/2000/XP или Windows Vista/7.
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

скачать DS4WindowsDS4Windows 3.2.9

Эмулятор контроллера Xbox 360 для использования геймпада Sony DualShock 4 во многих компьютерных...

скачать VirtualBoxVirtualBox 7.0.14.161095

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с...

скачать VMware WorkstationVMware Workstation 17.5.0 build 22583795

VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем,...

скачать Remix OSRemix OS 3.0.207

Remix OS - отличная возможность получить полноценную ОС Android на своем настольном ПК или...

скачать GameLoopGameLoop 4.1.126.90

Android эмулятор для Call of Duty Mobile и других многопользовательских (и не только) мобильных игр....

скачать BotMekBotMek 1.6.3

Универсальный автокликер, предназначенный облегчить игровой процесс в онлайн играх....

Отзывы о программе Bochs

AppData 174 про Bochs 2.6.8 [25-02-2018]

Для запуска операционных систем Windows 95/98/XP. Если запустишь другую операционную систему, то у тебя компьютер полетит.
7 | 6 | Ответить

Leonid в ответ AppData 174 про Bochs 2.6.9 [08-09-2020]

ДА НУ НАФИГ ЭТУ ПРОГРАММУ ТОГДА
4 | 4 | Ответить

Будапешт про Bochs 2.6.8 [26-11-2015]

Обьясните нубу!Для чего она нужна?
6 | 7 | Ответить

qwe в ответ Будапешт про Bochs 2.6.9 [23-11-2018]

программа иммитирует работу компьютера и позволяет запускать другие операционные системы
6 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв