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Soft4Boost Video Studio для Windows

Soft4Boost Video Studio 4.4.7.183

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Описание Soft4Boost Video Studio 4.4.7.183Описание   Скачать Soft4Boost Video Studio 4.4.7.183СКАЧАТЬ (118,11 Мб) Скриншоты Soft4Boost Video Studio 4.4.7.183Скриншоты (8)   Статистика Soft4Boost Video Studio 4.4.7.183Статистика   Отзывы о Soft4Boost Video Studio 4.4.7.183Отзывы (0)  
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4.27 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Soft4Boost Video Studio - полнофункциональный редактор для создания профессиональных высококачественных видеороликов и клипов в домашних условиях. Тут подготовлен достаточно разнообразный инструментарий, который сделает Ваш проект интересным, эффектным и неповторимым.

Для работы можно использовать как готовые видео на ПК, так и захватить видеокартинку с экрана монитора или камеры. Комбинируя отдельные файлы, добавьте к ним разнообразные эффекты и переходы, нанесите подпись, используйте один из 300 готовых эффектов и многое другое для получения действительно впечатляющего фильма.

Каждый эпизод можно отредактировать, поэскпериментировать со звуком, добавить информацию из различных внешних устройств. Встроенный алгоритм автоматического определения сцены позволяет быстро перемещаться, редактировать файлы и предотвращает ошибки при нарезке и комбинировании отдельных фрагментов.

Продвинутые пользователи по достоинству оценят гибкую и тонкую настройку видео/аудио параметров и характеристик на выходе.

Готовая работа может быть записана на DVD или Blu-Ray, а также экспортирована в различные видеоформаты, преобразована для планшетов, смартфонов и других портативных устройств.

Итак, используя Soft4Boost Video Studio, Вы сможете:

  • редактировать видео почти всех видеоформатов, включая HD,
  • комбинировать фотографии, видео и аудиофайлы в одном фильме,
  • выполнять аккуратный монтаж, используя шкалу времени,
  • экспериментировать с более чем 300 переходами,
  • использовать различные видео- и аудиоэффекты,
  • применять к своему видео наложения изображений или видео,
  • создавать собственные субтитры,
  • добавлять титры в начале или в конце своего фильма,
  • выполнять цветокоррекцию изображения,
  • стабилизировать видео, избавляясь от тряски изображения,
  • создавать дисковое меню, настраивать его по своему усмотрению, добавлять фоновую музыку,
  • записывать свои фильмы на Blu-ray и DVD-диски,
  • загружать свои коллекции в мобильные устройства.
Soft4Boost Video Studio
Soft4Boost Video Studio
Soft4Boost Video Studio
Soft4Boost Video Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 331
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Video Studio

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