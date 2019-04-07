Soft4Boost Video Studio - полнофункциональный редактор для создания профессиональных высококачественных видеороликов и клипов в домашних условиях. Тут подготовлен достаточно разнообразный инструментарий, который сделает Ваш проект интересным, эффектным и неповторимым.

Для работы можно использовать как готовые видео на ПК, так и захватить видеокартинку с экрана монитора или камеры. Комбинируя отдельные файлы, добавьте к ним разнообразные эффекты и переходы, нанесите подпись, используйте один из 300 готовых эффектов и многое другое для получения действительно впечатляющего фильма.

Каждый эпизод можно отредактировать, поэскпериментировать со звуком, добавить информацию из различных внешних устройств. Встроенный алгоритм автоматического определения сцены позволяет быстро перемещаться, редактировать файлы и предотвращает ошибки при нарезке и комбинировании отдельных фрагментов.

Продвинутые пользователи по достоинству оценят гибкую и тонкую настройку видео/аудио параметров и характеристик на выходе.

Готовая работа может быть записана на DVD или Blu-Ray, а также экспортирована в различные видеоформаты, преобразована для планшетов, смартфонов и других портативных устройств.

Итак, используя Soft4Boost Video Studio, Вы сможете: