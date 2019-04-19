SecureAPlus Freemium для Windows

SecureAPlus Freemium 5.3.2

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Описание SecureAPlus Freemium 5.3.2Описание   Скачать SecureAPlus Freemium 5.3.2СКАЧАТЬ (184,01 Мб) Скриншоты SecureAPlus Freemium 5.3.2Скриншоты (12)   Статистика SecureAPlus Freemium 5.3.2Статистика   Отзывы о SecureAPlus Freemium 5.3.2Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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SecureAPlus Freemium - бесплатный антивирус с защитой на основе белого списка приложений и облачной проверкой. Основан на движке ClamAV, и защищает ПК от известных, измененных вирусов, угроз "нулевого дня" и неизвестных вредоносных программ.

Неизвестная программа, не внесенная в белый список, мгновенно блокируется. Облачная база доверенных программ может пополняться локальными настройками. В окне предупреждения результаты будут видны и пользователь сможет сам определить - разрешить исполнение файла или запретить. В том же окне можно внести файл в список доверенных, если есть уверенность в его безопасности.

Особенности:

  • Совместим с другими антивирусами.
  • Проактивная защита на основе технологии белого списка. Автоматически блокирует все недоверенные сайты.
  • Облачная проверка. Проверка исполняемых файлов несколькими антивирусами в облаке с помощью VirusTotal.
  • Сигнатурное обнаружение.
  • Защита в режиме реального времени. При обнаружении вируса, файл будет автоматически добавлен в карантин.
  • Простая установка и настройка.
  • Тихий режим (уведомления и запросы выводится не будут).
  • Операции по расписанию.
  • Контекстное меню для сканирования по требованию.
  • Ведение журнала для clamd.

Примечание! SecureAPlus Freemium предлагается бесплатно на год. Бесплатную лицензию можно продлить, если кто-то из друзей или знакомых установит SecureAPlus Freemium по вашей рекомендации. Соответствующая кнопка (Referral Program) есть в главном окне программы. За 6 друзей в течение года дается пожизненная бесплатная лицензия.

Что нового в SecureAPlus Freemium 5.3.2?

Новые функции:

  • Обновление модели SecureAge APEX до v5.9
  • Обновление ClamAV до версии 0.101.2
  • Добавлен параметр для включения и отключения полного автоматического сканирования системы.
  • При истечении срока действия лицензии SecureAPlus чувствительно APEX снижается до минимума и отключается автоматическое сканирование системы.
  • Продолжения фоновой установки после перезагрузки, если процесс установки был неожиданно прерван.
  • В правила скриптов добавлен интерпретатор inetinfo.exe и расширение .asp
  • При запросе добавления в белый список теперь показывается уведомление.

Исправленные ошибки:

  • Кнопка полного сканирования не анимировалась во время выполнения проверки. Проблема исправлена.
  • Исправлена ошибка доступа при удалении файла вируса из каталога белого списка
  • Сообщение об ошибке Universal AV не соответствовала теме оформления. Проблема исправлена.

Изменения:

  • Автоматическую загрузку теперь можно полностью отключить.
  • Автоматическая загрузка всегда будет активна для пользователей с истекшим сроком действия лицензии.
  • Добавлен централизованный параметр автоматической загрузки для полной проверки системы ручным сканером и Universal AV.
SecureAPlus Freemium
SecureAPlus Freemium
SecureAPlus Freemium
SecureAPlus Freemium
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 537
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе SecureAPlus Freemium

Сергей про SecureAPlus Freemium 4.7.5 [04-06-2018]

Согласен очень хитрожопая прога,я её удалил.
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андрей про SecureAPlus Freemium 4.6.1 [09-06-2017]

тока скачал на халяву на 18 месяцев на COMSS1 и там коменты не лестные что прога типа очень хитрожопая
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