NTLite для Windows

NTLite 1.7.3.6761

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Описание NTLite 1.7.3.6761Описание   Скачать NTLite 1.7.3.6761СКАЧАТЬ (8,62 Мб) Скриншоты NTLite 1.7.3.6761Скриншоты (8)   Статистика NTLite 1.7.3.6761Статистика   Отзывы о NTLite 1.7.3.6761Отзывы (2)  
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4.93 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
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NTLite - удобный инструмент для модификации дистрибутивов операционных систем семейства Windows - 7, 8, 8.1 и 10. Это дает вам возможность создать свою собственную сборку с заданными параметрами, набором компонентов и настроек (программы, драйвера, языки и т.д.). Кроме того, с помощью программы NTLite доступно встраивание в дистрибутив нужных обновлений и исправлений системы.

Избавившись от ненужных (по вашему мнению) компонентов системы, вы уменьшите общий размер установочного пакета, сэкономите дисковое пространство, оптимизируете быстродействие будущей операционки и др. Также вы можете воспользоваться и дополнительными инструментами для конфигурации некоторых настроек ОС, используя разнообразные встроенные твики.

Таким образом, если вы любите экспериментировать, выкладывая на форумах и торрент-ресурсах альтернативные сборки Windows, то NTLite станет вашим хорошим помощником, позволяя значительно упростить все операции с дистрибутивом.

Основные характеристики NTLite:

  • Возможность модификации как отдельного дистрибутива ОС, так и уже установленной операционной системы.
  • Ориентация на имеющееся "железо".
  • Интеграция в пакет драйверов.
  • Включение в дистрибутив обновлений и дополнений.
  • Улучшение и настройка сборки за счет встроенных твиков и многое другое.
Что нового в NTLite 1.7.3.6761?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
NTLite
NTLite
NTLite
NTLite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 8 647
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе NTLite

Сергей про NTLite 1.7.2.6703 [02-02-2019]

Эх, ну всё. В билде 6703 сие утилиты, автор отключил возможность удаления любых UWP приложений в бесплатной редакции. Теперь не выпилить недоЗащитник Windows. Печально, RIP NTLite..
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spirt400 про NTLite 1.2.0.4680 [24-04-2017]

Есть бесплатная версия, а есть несколько платных версий (не пойму чем они, кроме цены, отличаются). Обновления и драйвера шьются на ура. Версия 1.2.0.4680 не корректно работает с windows 10 creators update в части файла ответов.
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