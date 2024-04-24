YoWindow для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.43.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Repkasoft
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 113 | Статистика
|Размер:
|45.36 Мб
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YoWindow - простой в использовании и удобный погодный информер для Android, который позволяет глядя в экран своего смартфона узнать погоду на улице также легко, как будто вы смотрите за окно своего дома. Можно пролистывать время и смотреть как изменяется погода в течении дня или недели.
Солнце восходит и садится в то же время, что и в реальной жизни, а также меняется пейзаж, отражая изменения природы в вашем регионе в зависимости от времени года.
Ключевые особенности YoWindow:
- Точный прогноз погоды по России, предоставленный на основе данных российских метеостанций и спутниковых снимков.
- Просмотр текущей погоды, прогноза на ближайшее время и прогноза на несколько дней вперед.
- Мастерски нарисованные пейзажи меняются в зависимости от времени года. Пейзажи проработаны до мельчайших деталей. Выбирайте любой на свой вкус.
- Встроенные живые обои и наличие виджетов.
- Выбор единиц измерения.
- Встроенный будильник.
- Отображение температуры в строке состояния.
- Полноэкранный режим.
- Смотрите погоду на завтра на полоске времени. Очень удобно.
- YoWindow стала еще быстрее и потребляет меньше энергии.
- Широкие пейзажи Побережье и Фен-шуй отлично выглядят на ТВ и планшете.
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