YoWindow для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.43.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 113 | Статистика
Размер:45.36 Мб
СКАЧАТЬ
YoWindow скриншот № 1
YoWindow скриншот № 2
YoWindow скриншот № 3
YoWindow скриншот № 4

YoWindow - простой в использовании и удобный погодный информер для Android, который позволяет глядя в экран своего смартфона узнать погоду на улице также легко, как будто вы смотрите за окно своего дома. Можно пролистывать время и смотреть как изменяется погода в течении дня или недели.

Солнце восходит и садится в то же время, что и в реальной жизни, а также меняется пейзаж, отражая изменения природы в вашем регионе в  зависимости от времени года.

Ключевые особенности YoWindow:

  • Точный прогноз погоды по России, предоставленный на основе данных российских метеостанций и спутниковых снимков.
  • Просмотр текущей погоды, прогноза на ближайшее время и прогноза на несколько дней вперед.
  • Мастерски нарисованные пейзажи меняются в зависимости от времени года. Пейзажи проработаны до мельчайших деталей. Выбирайте любой на свой вкус.
  • Встроенные живые обои и наличие виджетов.
  • Выбор единиц измерения.
  • Встроенный будильник.
  • Отображение температуры в строке состояния.
  • Полноэкранный режим.
Что нового в YoWindow 2.43.11?
  • Смотрите погоду на завтра на полоске времени. Очень удобно.
  • YoWindow стала еще быстрее и потребляет меньше энергии.
  • Широкие пейзажи Побережье и Фен-шуй отлично выглядят на ТВ и планшете.
ТОП-сегодня раздела "Погода"
 

скачать Погода & РадарПогода & Радар 2023.21.1

Бесплатный и удобный погодный информер для Android-устройств - это точная метеостанция,...

скачать Погода Россия XL ПРОПогода Россия XL ПРО 1.4.7.6

Погодный информер, предлагающий точный и актуальный прогноз погоды на ближайшие 10 дней....

скачать Виджет Погода и ЧасыВиджет Погода и Часы 6.3.1.2

Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира...

скачать GismeteoGismeteo 1.1.10

Удобное в использовании приложение, отображающее погодные условия по всему миру и...

скачать Weather ForecastWeather Forecast 1.7

Незаменимый помощник в планировании каждого дня. Получайте оперативную и точную...

скачать The Weather ChannelThe Weather Channel 10.69.1

The Weather Channel – оперативная информация о погоде, «реальном ощущении», влажности воздуха...

Отзывы о программе YoWindow

Admin

Отзывов о программе YoWindow 2.43.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв