YoWindow - простой в использовании и удобный погодный информер для Android, который позволяет глядя в экран своего смартфона узнать погоду на улице также легко, как будто вы смотрите за окно своего дома. Можно пролистывать время и смотреть как изменяется погода в течении дня или недели.

Солнце восходит и садится в то же время, что и в реальной жизни, а также меняется пейзаж, отражая изменения природы в вашем регионе в зависимости от времени года.

Ключевые особенности YoWindow: