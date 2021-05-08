Прозрачные часы и погода для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|MACHAPP Software Ltd
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 738 | Статистика
|Размер:
|24,13 Мб
|СКАЧАТЬ
Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды.
Ключевые особенности программы Прозрачные часы и погода:
- Множество настраеваемых виджетов для домашнего экрана.
- Возможность выбора обложек виджетов, стиля значков погоды и шрифтов часов.
- Отображение следующего будильника, следующего события календаря и номера недели.
- Автоматическое/ручное определение местоположения.
- Выбор интервала обновления погоды (от 15 мин. до 8 часов).
- Подробный прогноз погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.).
- Отображение текущих фаз луны.
- Прогноз погоды на 7 дней.
- Отображения информации о погоде до 10 различных местоположений по всему миру.
- Отображение системной информации (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и пр.).
- Резервирование и восстановление настроек.
- Наличие предупреждений о низком уровне заряде батареи и многое другое.
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