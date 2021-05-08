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Прозрачные часы и погода для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 738 | Статистика
Размер:24,13 Мб
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Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды.

Ключевые особенности программы Прозрачные часы и погода:

  • Множество настраеваемых виджетов для домашнего экрана.
  • Возможность выбора обложек виджетов, стиля значков погоды и шрифтов часов.
  • Отображение следующего будильника, следующего события календаря и номера недели.
  • Автоматическое/ручное определение местоположения.
  • Выбор интервала обновления погоды (от 15 мин. до 8 часов).
  • Подробный прогноз погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.).
  • Отображение текущих фаз луны.
  • Прогноз погоды на 7 дней.
  • Отображения информации о погоде до 10 различных местоположений по всему миру.
  • Отображение системной информации (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и пр.).
  • Резервирование и восстановление настроек.
  • Наличие предупреждений о низком уровне заряде батареи и многое другое.
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