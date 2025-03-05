Калькулятор++ для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Научные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 341 | Статистика
Размер:5.96 Мб
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Калькулятор++ - простой и удобный в работе научный калькулятор для Android, который позволит с легкостью справиться как с простыми, так и сложными вычислениями.

Присутствует подсветка выражений, поддержка множества функций, переменных и констант, вычисления с комплексными числами, встроенный графопостроитель и конвертер величин, ведение истории, возможность смены ориентации экрана, настройки вычислений, графиков, внешнего вида калькулятора и многое другое.

Что нового в Калькулятор++ 2.3.6?
  • Настройка для высококонтрастного текста.
  • Изменённый экран настроек.
  • Больше настроек форматирования чисел: инженерный и научный формат.
  • Изменения в интерфейсе.
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Отзывы о программе Калькулятор++

Gendos про Калькулятор++ 2.1.3 для Android [13-04-2015]

Графики не строит
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