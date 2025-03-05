Калькулятор++ для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Sergey Solovyev
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 341 | Статистика
|Размер:
|5.96 Мб
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Калькулятор++ - простой и удобный в работе научный калькулятор для Android, который позволит с легкостью справиться как с простыми, так и сложными вычислениями.
Присутствует подсветка выражений, поддержка множества функций, переменных и констант, вычисления с комплексными числами, встроенный графопостроитель и конвертер величин, ведение истории, возможность смены ориентации экрана, настройки вычислений, графиков, внешнего вида калькулятора и многое другое.
- Настройка для высококонтрастного текста.
- Изменённый экран настроек.
- Больше настроек форматирования чисел: инженерный и научный формат.
- Изменения в интерфейсе.
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