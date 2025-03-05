Калькулятор++ - простой и удобный в работе научный калькулятор для Android, который позволит с легкостью справиться как с простыми, так и сложными вычислениями.

Присутствует подсветка выражений, поддержка множества функций, переменных и констант, вычисления с комплексными числами, встроенный графопостроитель и конвертер величин, ведение истории, возможность смены ориентации экрана, настройки вычислений, графиков, внешнего вида калькулятора и многое другое.