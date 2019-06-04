BCTextEncoder

SafeIP 2.0.0.2615
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование
Cryptor 2.1.0.19 / 3.1.1.20
Небольшая утилита, с помощью которой пользователи смогут без каких-либо проблем осуществлять пакетное шифрование файлов, с возможностью их дальнейшего копирования на
KeePass 2.42.1 Pro
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер паролей. При хранении конфиденциальной информации используются алгоритмы
VeraCrypt 1.23
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию
КриптоАРМ 4.7.1 (сборка 8365)
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по
Folder Lock 7.7.9
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и