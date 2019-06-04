BCTextEncoder - портативная утилита для шифрования текстовой информации, которую невозможно будет прочесть без правильного ввода пароля или специального ключа. Если вы переживаете, что приватные или конфиденциальные текстовые данные, передаваемые по электронной почте или через сервисы обмена сообщениями, могут быть перехвачены и стать достоянием злоумышленников или просто недобросовестных пользователей, то это приложение как раз и поможет предотвратить такие случаи.

Смысл работы программы заключается в надежном шифровании введенного текста с помощью трудновзламываемого алгоритма AES-256. Программа позволяет защищать информацию паролем или секретным ключом. Ключ можно сгенерировать прямо в программе благодаря встроенному помощнику. Для декодирования информации получатель должен знать указанный вами при шифровании пароль или владеть ключом.

Зашифрованный текст легко копируется в буфер обмена и может быть вставлен в любое стороннее приложение для отправки. Таким образом, с BCTextEncoder вы быстро и легко убережете себя от утечки важной текстовой информации.