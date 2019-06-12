TreeSize для Windows

TreeSize Free 4.3.1.494

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Описание TreeSize Free 4.3.1.494Описание   Скачать TreeSize Free 4.3.1.494СКАЧАТЬ (7,57 Мб) Скриншоты TreeSize Free 4.3.1.494Скриншоты (2)   Статистика TreeSize Free 4.3.1.494Статистика   Отзывы о TreeSize Free 4.3.1.494Отзывы (3)  
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TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера. Со течением времени свободного места на ПК становится все меньше и меньше, и сразу сложно оценить, какие файлы и директории "весят" больше всего. Это приложение сканирует жесткие диски компьютера и выстраивает дерево папок, отсортированных по занимаемому объему пространства.

Работать с программой TreeSize очень просто: каких-то особый опций тут не предусмотрено, а интерфейс лаконичен и интуитивно понятен. От вас требуется только указать диск (или конкретную папку) для анализа и дождаться его окончания. Стоит отметить, что этот инструмент поддерживает полную структуру вложенных директорий, т.е. когда построение дерева закончено, можно перейти в любую папку и посмотреть из чего она состоит.

Для удобства, информация о размере папок может быть выражена как в процентном соотношении, так и абсолютных величинах - все в Kб, Mб, Гб или автоматическое преобразование величины в наиболее подходящее. Также дерево можно сортировать не только по размеру папок, но и по наименованию директорий, что иногда бывает необходимым.

В целом, TreeSize достаточно хорошая информативная программа, с которой вы точно будете знать что и где находится на дисках компьютера.

TreeSize
TreeSize
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе TreeSize

Сергей про TreeSize Free 4.0.3.372 [03-10-2017]

А помоему наоборот, программа быстрее подобных сканеров. Лучшая
Детальные параметры, конеткстное меню.
Недостаток английская, но там даже настроек нет, простая.
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46Николай64 про TreeSize Free 4.0.0 [28-03-2017]

Неплохо работает но медленно.На диск 450 Gb уходит 5-10-20 минут.Увы.
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Far про TreeSize Free 3.4.5 [30-11-2016]

Отличная прога, маленькая но умеет именно то что нужно!
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