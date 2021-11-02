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Free Video Cutter Joiner для Windows

Описание
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Оценка: 4.62/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):6 / 7 606 | Статистика
Размер:12,36 Мб
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Free Video Cutter Joiner - бесплатный инструмент для редактирования видеофайлов, позволяющий объединить несколько клипов в один ролик или вырезать ненужные фрагменты. Если вы любите заниматься домашней видеосъемкой, то эта программа может стать вашим хорошим помощником, позволяя использовать базовые опции получения интересных и качественных фильмов.

Интерфейс приложения очень прост и не содержит каких-то особенных настроек. На основном окошке присутствует 2 закладки - Video Cutter и Video Joiner, соответственно, для обрезки и объединения видео. Если на отснятом материале есть неудачные эпизоды, которые хочется удалить, то в Video Cutter достаточно просто указать диапазон нужного видео и нажать "Cut". Если таких кусочков у вас получится несколько, которые лучше всего объединить в один ролик, то перейдите на закладку Video Joiner, добавьте все клипы в требуемом порядке и нажмите "Join".

Перед каждой операцией доступно окно настроек, где можно выбрать видеоформат (mp4, avi, flv, wmv, mov, mkv), качество аудио и видео, разрешение, fps, место сохранения и название готового файла.

В целом, все легко и понятно - объединяйте и разделяйте свои видеоролики с Free Video Cutter Joiner в несколько простых действий.

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Отзывы о программе Free Video Cutter Joiner

Станислав про Free Video Cutter Joiner 10.6 [12-04-2020]

Отличная прога. Ничего лишнего - отрезает, склеивает. Есть возможность оставлять оригинальные параметры и конвертировать в другие форматы. DVDVideoMedia один из лучших разработчиков бесплатных программ.
| 1 | Ответить

Владимир про Free Video Cutter Joiner 10.6 [22-01-2017]

Отлично! Отработала и на AVI.
2 | 2 | Ответить

Ирина про Free Video Cutter Joiner 10.5 [14-05-2016]

Отличная компактная прога, давно искала, убрала из скаченных мультов и клипов рекламу без потери качества и быстро
2 | 2 | Ответить

Алекс про Free Video Cutter Joiner 10.5 [26-04-2016]

программа при установке задает странные вопросы о составе семьи, месте проживания и тд, каспер сказал что вирус в комплекте. все же установил, вирус удален, сама прога не позволяет проигрывать видео внутри себя, перемещаться по видео можно только мышкой - очень не удобно. отстой!
3 | 3 | Ответить

Владислав Владимирский про Free Video Cutter Joiner 10.5 [22-04-2016]

Очень хорошо! Очень часто требуется отрезать лишнее (ПРОСТО ОТРЕЗАТЬ ЛИШНЕЕ!!!), но по каким-то надуманным причинам, многие программы делают из этого целое приключение. А вот здесь всё прекрасно — быстро и легко.
2 | 2 | Ответить

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