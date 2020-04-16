trivago - один из крупнейших мировых порталов для поиска отелей, гостиниц и апартаментов по всему миру, позволяющий не только находить, но и сравнивать цены более чем 900 000 предложений с более 250 сайтов онлайн бронирования. Куда бы вы ни планировали поездку, где бы ни оказались волей случая, это приложение поможет подобрать самый оптимальный вариант размещения на ночлег в соотношении цена/качество.

Воспользоваться услугой сервиса trivago очень просто. Нужно указать город пребывания, дату заезда/выезда, количество человек в номере и программа выдаст все найденные варианты, которые по умолчанию отсортированы в порядке возрастания цены (валюту можно менять самостоятельно - рубли, доллары США, евро, гривны и т.д., всего 48 денежных единиц). Чтобы конкретизировать поиск, задайте разнообразные фильтры - максимальная цена, рейтинг пользователей, район города, максимальное расстояние от центра района, наличие дополнительных услуг (Wi-Fi, Спа, Пляж, Бассейн, Завтрак и др.). При желании вы даже можете ввести конкретный адрес или название гостиницы.

Очень удобно, что для каждого найденного варианта можно ознакомиться с расширенной информацией: узнать больше об отеле, посмотреть фотографии, увидеть расположение на карте города, почитать отзывы других постояльцев и т.д. В разделе "Все цены" выберите наиболее подходящее ценовое предложение, и программа перенаправит вас на сайт бронирования.

Таким образом, планируя любую поездку, путешествие или командировку, вам больше не придется ломать голову где остановиться и тратить время на поиск подходящего жилья: с trivago вы можете полностью сосредоточиться на своих основных делах, осматривать достопримечательности, отдыхать и т.д.