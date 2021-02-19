AS-Text Crypt для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Шифрование - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 655 | Статистика
Размер:1,24 Мб
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AS-Text Crypt - простой инструмент для шифрования текста, которым потом можно безопасно делиться через любой сервис обмена сообщений. Если вы переживаете за конфиденциальность личной информации, которой обмениваетесь в чатах, по электронной почте, в аське и т.д., то эта программа поможет вам значительно повысить уровень своей приватности.

Введите текст в основном окошке программы, установите пароль для его декодирования, тип кодировки (HEX, буквы, символа), алгоритм шифрования и нажмите "Encrypt". Что касается алгоритмов, то в здесь используются такие стойкие механизмы как AES 128 и 256 bit, а также Blowfish 128, 256 и 384 bit.

Теперь вам достаточно тет-а-тет передать вашему другу пароль расшифровки, и можно смело отправлять сообщения, не опасаясь утечки личной переписки.

Что нового в AS-Text Crypt 6.0?
  • Исправлены ошибки.
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