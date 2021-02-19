AS-Text Crypt для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Andreas Jönsson
|Категории:
|Шифрование - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 655 | Статистика
|Размер:
|1,24 Мб
|СКАЧАТЬ
AS-Text Crypt - простой инструмент для шифрования текста, которым потом можно безопасно делиться через любой сервис обмена сообщений. Если вы переживаете за конфиденциальность личной информации, которой обмениваетесь в чатах, по электронной почте, в аське и т.д., то эта программа поможет вам значительно повысить уровень своей приватности.
Введите текст в основном окошке программы, установите пароль для его декодирования, тип кодировки (HEX, буквы, символа), алгоритм шифрования и нажмите "Encrypt". Что касается алгоритмов, то в здесь используются такие стойкие механизмы как AES 128 и 256 bit, а также Blowfish 128, 256 и 384 bit.
Теперь вам достаточно тет-а-тет передать вашему другу пароль расшифровки, и можно смело отправлять сообщения, не опасаясь утечки личной переписки.
- Исправлены ошибки.
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
Небольшая утилита, с помощью которой пользователи смогут без каких-либо проблем...
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
Отзывы о программе AS-Text Crypt
Admin
Отзывов о программе AS-Text Crypt 6.0 пока нет, можете добавить...