Музыкальный плеер - удобный, стильный и быстрый аудиопроигрыватель для Android, который имеет элегантный дизайн и поддерживает много популярных звуковых форматов. Этот плеер позволяет управлять всей музыкальной коллекцией вашего устройства. Предварительно просканировав гаджет, все найденные композиции сортируются по альбомам, трекам, исполнителям, жанрам. Имеется возможность организовать свой плейлист из любимых композиций. Кроме того, вы сами можете указать папку воспроизведения, указав путь через встроенный проводник.

Удобно, что прямо из Музыкального плеера любой трек может быть установлен в качестве рингтона, удален, поставлен в очередь воспроизведения и помещен в плейлист. Через это приложение вы сможете послушать файлы MP3, MIDI, WAV, FLAC и даже AAC форматов. Для улучшения звучания предусмотрен пятиполосный эквалайзер с готовыми предустановками, а также Bass и 3D-эффектом.

Основные возможности приложения: