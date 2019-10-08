Таймер виджет - простенький таймер, сделанный под виджет Windows.

Позволяет выставить таймер на одну, десть, пятнадцать, двадцать, тридцать минут, один час, три часа и пять секунд.

По истечению времени выдается звуковой сигнал. Также можно выставить автоматическое выключение компьютера.

Окошко виджета реесть возможность регулировать прозрачность окошка виджета.

Приложение можно добавить в автозапуск Windows.