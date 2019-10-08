Таймер виджет

Стикеры 2.3.1
Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры
Будильник 2.5.5
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в
Wise Reminder 1.33.88
Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах
Simple Sticky Notes 4.6
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея
Atomic Alarm Clock 6.3
Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность
WinOrganizer 4.4 (build 1900)
WinOrganizer представляет собой полномасштабный персональный информационный менеджер, способный помочь в организации и планировании вашей деловой и личной жизни. Это