Quick Heal Total Security для Windows

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Оценка: 2.75/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $74.00
Ограничение:30 дней
Версия:24.00 (24.1.07) | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
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Категории:Комплексная защита - Антивирусы
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Размер:69,24 Мб
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Quick Heal Total Security - комплексная защита от всех видов интернет-угроз, вредоносных программ и кражи конфиденциальных данных. Обеспечивает защиту от новых и неизвестных угроз с помощью проактивной технологии Quick Heal DNAScan. Глубокое сканирование системы с помощью антивируса, антишпиона, антивредоносного сканера, антируткита, тихого фаервола и систем обнаружения и предотвращения вторжений IDS/IPS обеспечивает полную защиту компьютера и информации на всех уровнях.

Функция Антифишинг гарантирует, что вы не попадете на фишинговые сайты при просмотре веб-ресурсов. Родительский контроль позволяет контролировать доступ в Интернет ваших детей, а его предварительно настроенные ограничения не позволят детям посещать нежелательные и вредоносные сайты. Инструмент оптимизации PCTuner улучшает общую эффективность системы, а функция мобильного сканера PC2Mobile Scan обнаруживает и удаляет вредоносное ПО с вашего мобильного телефона.

Возможности Quick Heal Total Security:

  • Проактивная защита DNAScan.
  • Облачная в реальном времени веб-защита ограничивает доступ к вредоносным, зараженным, мошенническим и фишинговым веб-сайтам. Предотвращает заражения от угроз, передаваемых через размещение вредоносного кода на веб-страницах, во время перехода по интернет-ресурсам.
  • Функция Safe Banking предназначена для защиты вашей онлайн-банковской деятельности от мошеннических веб-сайтов и вредоносных программ, ворующих финансовую информацию.
  • Сканер PC2Mobile. Проверяет и очищает мобильные телефоны, смартфоны и КПК с вашего компьютера. Функция поддерживает Windows, Android, IOS, BlackBerry, Symbian.
  • Сканер уязвимостей.
  • Quick Heal удаленного управления устройством (RDM).
  • Брандмауэр.
  • Безопасность электронной почты. Обеспечивает, чтобы входящая почта была чистой от спама, фишинга и зараженных сообщений.
  • Защита USB-носителей. Автоматическое сканирование внешних носителей данных.
  • Песочница для браузера.
  • Самозащита - защита компонентов антивируса Quick Heal.
  • Родительский контроль.
  • Оптимизация ПК. Доступно ускорение и оптимизация производительности компьютера, путем настройки запуска приложений, служб и очистки ненужных файлов и записей реестра Windows.
  • Защита в безопасном режиме.
  • Игровой режим.

Компоненты Quick Heal Total Security:

  • Антивирус - проверка системы и удаление вирусов, интернет-червей, троянских программ и других угроз, которые могут проникнуть в вашу систему через съемные диски, вложения электронной почты или интернет-загрузки.
  • Антишпион - обнаружение, блокировка и очищение системы от шпионских программ, автоматически предотвращая кражу личных данных.
  • Антивредоносный движок (AntiMalware) - сканирование реестра, файлов и папок с молниеносной скоростью, обнаружения и очистка от шпионского и рекламного ПО, мошеннических программ, номеронабирателей, потенциально опасных приложений и других потенциальных угроз.
  • Антируткит - проактивное обнаружение и удаление руткитов, с помощью глубокого сканирования системы.
  • Фаервол - работает в фоновом режиме и контролирует сетевую активность вирусов, шпионских программ и других вредоносных агентов. Он использует систему обнаружения вторжений (IDS) с целью выявления вредоносной деятельности сети и систему предотвращения вторжений (IPS), чтобы предотвратить вредоносную сетевую активность.
  • Самозащита - защита компонентов антивируса Quick Heal: файлов, папок, конфигураций и записей реестра от подмены вредоносным ПО.
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Отзывы о программе Quick Heal Total Security

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