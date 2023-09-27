Quick Heal Total Security - комплексная защита от всех видов интернет-угроз, вредоносных программ и кражи конфиденциальных данных. Обеспечивает защиту от новых и неизвестных угроз с помощью проактивной технологии Quick Heal DNAScan. Глубокое сканирование системы с помощью антивируса, антишпиона, антивредоносного сканера, антируткита, тихого фаервола и систем обнаружения и предотвращения вторжений IDS/IPS обеспечивает полную защиту компьютера и информации на всех уровнях.

Функция Антифишинг гарантирует, что вы не попадете на фишинговые сайты при просмотре веб-ресурсов. Родительский контроль позволяет контролировать доступ в Интернет ваших детей, а его предварительно настроенные ограничения не позволят детям посещать нежелательные и вредоносные сайты. Инструмент оптимизации PCTuner улучшает общую эффективность системы, а функция мобильного сканера PC2Mobile Scan обнаруживает и удаляет вредоносное ПО с вашего мобильного телефона.

Возможности Quick Heal Total Security:

Проактивная защита DNAScan.

Облачная в реальном времени веб-защита ограничивает доступ к вредоносным, зараженным, мошенническим и фишинговым веб-сайтам. Предотвращает заражения от угроз, передаваемых через размещение вредоносного кода на веб-страницах, во время перехода по интернет-ресурсам.

Функция Safe Banking предназначена для защиты вашей онлайн-банковской деятельности от мошеннических веб-сайтов и вредоносных программ, ворующих финансовую информацию.

Сканер PC2Mobile. Проверяет и очищает мобильные телефоны, смартфоны и КПК с вашего компьютера. Функция поддерживает Windows, Android, IOS, BlackBerry, Symbian.

Сканер уязвимостей.

Quick Heal удаленного управления устройством (RDM).

Брандмауэр.

Безопасность электронной почты. Обеспечивает, чтобы входящая почта была чистой от спама, фишинга и зараженных сообщений.

Защита USB-носителей. Автоматическое сканирование внешних носителей данных.

Песочница для браузера.

Самозащита - защита компонентов антивируса Quick Heal.

Родительский контроль.

Оптимизация ПК. Доступно ускорение и оптимизация производительности компьютера, путем настройки запуска приложений, служб и очистки ненужных файлов и записей реестра Windows.

Защита в безопасном режиме.

Игровой режим.

Компоненты Quick Heal Total Security: