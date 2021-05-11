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Angry Birds POP Bubble Shooter для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.92.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 352 | Статистика
Размер:96,47 Мб
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Angry Birds POP Bubble Shooter скриншот № 2
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Angry Birds POP Bubble Shooter скриншот № 4

Angry Birds POP Bubble Shooter – новая захватывающая головоломка от создателей Angry Birds. На этот раз вы сможете победить свиней, соединяя и взрывая разноцветные пузырьки. Геймплей Angry Birds POP Bubble Shooter знаком всем любителям игры про сердитых птичек, только из рогатки вы будете стрелять шариками, пытаясь совместить как можно больше шаров одного цвета. Если вам удастся взорвать шесть и больше шариков, ждите бонуса в виде супермощного пузырька.

В игре вам предстоит проходить различные испытания: Сбросить всех свиней, Успеть взорвать пузырьки за определенное время и многие другие. Как обычно, сначала уровни будут довольно легкими, а по мере прохождения вам придется разрабатывать собственную стратегию для успешного завершения заданий. Исследуйте карту Золотого Острова и наслаждайтесь уютной атмосферой игры.

Поддержка социальных сетей позволит бросить вызов своим друзьям и выявить лучшего игрока. В приложении присутствует возможность сохранить прогресс в облаке, и вы сможете продолжать играть на различных устройствах.

Что нового в Angry Birds POP Bubble Shooter 3.92.6?
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Отзывы о программе Angry Birds POP Bubble Shooter

Дмитрий про Angry Birds POP Bubble Shooter 3.14.0 для Android [15-08-2017]

Программа на смартфон не установилась.
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