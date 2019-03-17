Channel Live Monitor - простая программа, которая предназначена для мониторинга работы удаленных хостов, каналов и ip-узлов. Эта утилита имеет удобный интерфейс, очень гибкие настройки, а также возможность подключения плагинов, расширяющих функции программы.

Если вы по мере своей деятельности так или иначе сталкиваетесь с необходимостью контроля и мониторинга сети, то эта программа может стать в этом деле неплохим помощником.