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Channel Live Monitor 4.6.2.1007
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4.80 из 5, всего оценок - 122
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- Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Channel Live Monitor - простая программа, которая предназначена для мониторинга работы удаленных хостов, каналов и ip-узлов. Эта утилита имеет удобный интерфейс, очень гибкие настройки, а также возможность подключения плагинов, расширяющих функции программы.
Если вы по мере своей деятельности так или иначе сталкиваетесь с необходимостью контроля и мониторинга сети, то эта программа может стать в этом деле неплохим помощником.
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|Что нового в Channel Live Monitor 4.6.2.1007?
- Обновлено ядро программы до v.4.1 (а)
- Внесены небольшие корректировки в функции "Особого мониторинга"
- Улучшено описание некоторых диалогов
- Улучшен запуск некоторых Плагинов
- Исправлена ошибка обработки спецсимволов при добавлении/редактировании хостов
- Исправлено центрирование окна "Настройки"
- Исправлена функция сбора Debug-информации
- Исправлены найденные ошибки и недоработки
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Отзывы о программе Channel Live Monitor
USER про Channel Live Monitor 4.6.2 [29-06-2018]
Не получается добавить ПК если в его имени содержится спецсимвол. За это минус в карму...
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TbrothersSoftware в ответ USER про Channel Live Monitor 4.6.2.1007 [27-11-2018]
USER, спасибо за оставленный комментарий. Нам очень важны любые мнения и отзывы!
Спец.символы (", ^ : @ & - +" и т.д.) не могут встречаться в IP-адресе хоста, т.к. это противоречит описанию протокола TCP/IP. Но при некоторых условиях спец.символы, которые действительно могут встречаться в доменных именах или WEB-адресах, могли действительно некорректно обрабатываться (особенность обработки данного поля).
Временное решение по исключению подобных ситуаций было включено в patch_3 версии 4.6.2. Рекомендуем установить данный патч, или дождаться выхода новой версии, где будет значительно переработана форма добавления/редактирования хоста, и где будут учтены и разграничены подобные нюансы.
Все вопросы, касающихся функционала программы, можете задавать напрямую в нашу тех.поддержку по адресу: clmonitor@mail.ru
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Дуся про Channel Live Monitor 4.2 [17-06-2017]
странное положение, голосов 70 и все пять звёзд, но ни одного комментария ))
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