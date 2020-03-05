Dr.Web Katana - комплексный несигнатурный антивирус для полной защиты компьютера от новейших активных угроз, целевых атак и попыток проникновения, в том числе и через так называемые уязвимости 0-day, которые еще не определяются обычным антивирусным ПО.
Типичное антивирусное ПО построено по принципу сравнения подозрительной активности с вирусной базой, и если угроза совершенно новая или база не обновлена, то вероятность проникновения на ПК вредоносных элементов достаточно высока. Dr.Web Katana (Kills Active Threats And New Attacks) работает по принципу анализа поведения всех процессов в системе, используя облачные технологии обнаружения угроз. При этом каждая запущенная программа постоянно сверяется со специальным облачным хранилищем Dr.Web, где собраны полнейшие сведения о поведенческих характеристиках вирусов. Если замечена вероятность нежелательного воздействия какого-то процесса, то он блокируется еще до того как причинит вред.
Стоит отметить, что Dr.Web Katana практически не потребляет ресурсов системы и не замедляет ее работу, отлично взаимодействует с любым антивирусным решением на вашем ПК, а также прост в настройке и управлении.
Основные характеристики приложения:
Самостоятельный - не требует никакой настройки и начинает эффективно действовать сразу после установки.
Гибкий - набор предустановленных сценариев защиты и возможности тонкой настройки позволяют всесторонне контролировать процесс защиты, адаптируя его под нужды пользователя.
Автономный - защищает даже без доступа ПК к Интернету.
Универсальный - защищает широчайший спектр ОС Windows - от Windows XP до новейшей Windows 10.
Неконфликтный - может работать в связке с антивирусами других разработчиков для усиления защиты вашего компьютера.
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
Отзывы о программе Dr.Web Katana
Евген про Dr.Web Katana 1.0.1.12070 [20-12-2016]
Dr.Web Katana наверное неплохой продукт - пока не пробовал, но есть решение качественно надежнее цитируемого, а именно Shadow Defender. Суть его подхода заключается в создании виртуального контейнера, выполняющего фунции ОС пользователя, без доступа любого вируса в системный раздел ПК. После перегрузки компа остается чистая его ОС, без всяческих ее повреждений... 2 | 2 | Ответить
Dima про Dr.Web Katana 1.0.0.12180 [20-01-2016]
Dr.Web Katana это классический антивирус, в данном случае просто HIPS - (Host-based Intrusion Prevention System - система предотвращения вторжений - проактивная технология защиты). Катану можно установить вместе с классическим антивирусом, у которого нет проактивной защиты.
Антивирусы разные бывают, есть классические антивирусы (продукты, применяющие только сигнатурный метод детектирования, продукты, применяющие только проактивные технологии антивирусной защиты).
Есть комбинированные продукты (продукты, применяющие как сигнатурные методы защиты, так и проактивные). 3 | 11 | Ответить
RVL про Dr.Web Katana 1.0.0.12180 [08-01-2016]
Женя, а при чём тут браузер??? Может всё-таки антивирус? Если да, то в описании сказано, что это безсигнатурный поведенческий монитор процессов. Антивирусы же, как правило, используют сигнатуры известных вирусов (антивирусные базы), а так же эвристику, для определения неизвестных или мутировавших вирусов. 3 | 2 | Ответить
Женя про Dr.Web Katana 1.0.0.12180 [04-01-2016]
Неплохое решение если вы не хотите загружать свой компьютер полноценным браузером 2 | 2 | Ответить