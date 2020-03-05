Dr.Web Katana - комплексный несигнатурный антивирус для полной защиты компьютера от новейших активных угроз, целевых атак и попыток проникновения, в том числе и через так называемые уязвимости 0-day, которые еще не определяются обычным антивирусным ПО.

Типичное антивирусное ПО построено по принципу сравнения подозрительной активности с вирусной базой, и если угроза совершенно новая или база не обновлена, то вероятность проникновения на ПК вредоносных элементов достаточно высока. Dr.Web Katana (Kills Active Threats And New Attacks) работает по принципу анализа поведения всех процессов в системе, используя облачные технологии обнаружения угроз. При этом каждая запущенная программа постоянно сверяется со специальным облачным хранилищем Dr.Web, где собраны полнейшие сведения о поведенческих характеристиках вирусов. Если замечена вероятность нежелательного воздействия какого-то процесса, то он блокируется еще до того как причинит вред.

Стоит отметить, что Dr.Web Katana практически не потребляет ресурсов системы и не замедляет ее работу, отлично взаимодействует с любым антивирусным решением на вашем ПК, а также прост в настройке и управлении.

Основные характеристики приложения: