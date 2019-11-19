4K Slideshow Maker

FastStone Image Viewer 7.4
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
Paint.NET 4.2.5
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает
PaperScan 3.0.92 Free
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым
GIMP 2.10.14
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не уступающий Photoshop. С его помощью можно обрабатывать фотографии, создавать
IrfanView 4.53
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
Lightshot 5.5.0.4
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует