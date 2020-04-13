KOPLAYER - эмулятор мобильной операционки Android, позволяющий запускать любые программы и приложения этой платформы на обычных компьютерах под управлением Windows. Теперь если вам захочется поиграть в игры, воспользоваться какой-то коммуникационной утилитой или просто протестировать новое Android-приложение, то совсем необязательно использовать свое реальное устройство.
Этот эмулятор позволяет полностью настраивать клавиатуру и мышь для имитации сенсорного управления, так что вы сами определяете какая кнопка за что отвечает. Конечно огромным преимуществом этого инструмента является высокая производительность по сравнению с обычным смартфоном, стабильность работы любого Android-приложения и улучшенная совместимость с запускаемыми программами.
Для установки новым программ вы можете воспользоваться как каталогом Google Play, так и запускать apk-файлы, указав приоритетной программой для их обработки этот эмулятор.
Из других возможностей можно выделить изменение ориентации экрана (горизонтальная, вертикальная), наличие кнопок для скриншотов и видеозахвата картинки экрана, подключение виртуальной камеры, регулировку разрешения экрана (вплоть до полноэкранного режима) и др. В общем, все достаточно просто, понятно, удобно - используйте по максимуму все возможности операционки Android даже без наличия соответствующего гаджета.
Microsoft Virtual PC позволяет эмулировать на одном компьютере работу сразу нескольких виртуальных машин. Каждая из таких машин может находиться под управлением
Отзывы о программе KOPLAYER
Илья про KOPLAYER 1.4.1056 [13-02-2020]
Жесть, если это отстой, тогда чего оценка 4.9,люди вы в себе не? Этот эмулятор для слабых пк, у меня все чётко идёт и не лагает. | | Ответить
Андрей про KOPLAYER 1.4.1056 [04-01-2020]
Почему google play зависает,когда что-то скачиваешь? Это очень бесит.А для гениев-зайдите в настройки(в самом эмуляторе) и поставьте язык на русский.А чтобы удалить,нажимаете пкм по эмулятору,расположение файла,находите приложение unins,запускаете его и ждёте,пока удалится. | | Ответить
Таран про KOPLAYER 1.4.1056 [10-03-2019]
господа,хочу предостеречь вас,и убедительно прошу отказаться от скачивания данной программы. работает она нестабильно,язык только заморский непонятный,а деинсталлировать быстро и без проблем не получится. я потратил много нервов на эту программу,не повторяйте мою ошибку.
с уважением,Таран 5 | 2 | Ответить
Тэмза про KOPLAYER 1.4.1055 [24-05-2018]
Хрень. Полная хрень. Не устанавливайте это дерьмо. Удалить невозможно, экран черный, да и еще тормозит жутко. 2 | 2 | Ответить
Иван в ответ Тэмза про KOPLAYER 1.4.1056 [05-03-2019]
Здравствуйте, прежде чем писать говно в сторону этого приложения купите себе нормальный пк. 2 | 2 | Ответить
Анастасия про KOPLAYER 1.4.1055 [30-03-2018]
Не советую. Мало того, что на все английском, так еще и удалить эту дрянь проблема. Какого черта я должна писать свой емейл и переводить каждую строчку, чтобы удалить что-то со своего компа? 2 | 2 | Ответить