TrustViewer для Windows

TrustViewer 1.7.20

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Описание TrustViewer 1.7.20Описание   Скачать TrustViewer 1.7.20СКАЧАТЬ (1,95 Мб) Скриншоты TrustViewer 1.7.20Скриншоты (5)   Статистика TrustViewer 1.7.20Статистика   Отзывы о TrustViewer 1.7.20Отзывы (0)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
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TrustViewer - программа, которая поможет настроить удаленный доступ к другому компьютеру через интернет. Этот инструмент позволяет просто демонстрировать свой рабочий стол, дать полное управление удаленным ПК, обмениваться файлами, а также совершать видеозвонки. Если нет прямого соединения, то возможна работа через брандмауэр и NAT- прокси.

Для предоставления доступа к своему компьютеру нужно выбрать режим сеанса связи "Предоставить доступ к этому компьютеру", определить один из трех режимов доступа к машине ("Только просмотр рабочего", "Совместное управление" или "Полный доступ") и сообщить партнеру (другу, оператору сервиса поддержки, администратору и т.д.) уникальный для каждой сессии девятизначный идентификатор. Соответственно, для управления удаленным компьютером необходимо выбрать режим сеанса связи "Подключиться к удаленному компьютеру" и ввести полученный от партнера идентификатор сессии.

Доступен также паритетный сеанс связи, при котором каждый из операторов в любой момент может запросить у партнера любой режим работы и уровень доступа. Для этого каждый из операторов выбирает режим сеанса связи "Обмен файлами, видеозвонки и др.", и один из них сообщает другому свой идентификатор сессии.

Удобно, что программа может работать даже без установки на компьютер пользователя (портативная версия): в этом случае все настройки подключения через интернет будут выполнены автоматически, однако некоторые возможности могут быть ограничены.

В целом, TrustViewer действительно очень удобное приложение для быстрой организации удаленного доступ к другому ПК, обмена файлами или совершения видеозвонков. При этом она имеет небольшой размер, не требует инсталляции и регистрации, содержит минимум настроек и безопасна.

TrustViewer
TrustViewer
TrustViewer
TrustViewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен - Администрирование
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Отзывы о программе TrustViewer

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