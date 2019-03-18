TrustViewer - программа, которая поможет настроить удаленный доступ к другому компьютеру через интернет. Этот инструмент позволяет просто демонстрировать свой рабочий стол, дать полное управление удаленным ПК, обмениваться файлами, а также совершать видеозвонки. Если нет прямого соединения, то возможна работа через брандмауэр и NAT- прокси.

Для предоставления доступа к своему компьютеру нужно выбрать режим сеанса связи "Предоставить доступ к этому компьютеру", определить один из трех режимов доступа к машине ("Только просмотр рабочего", "Совместное управление" или "Полный доступ") и сообщить партнеру (другу, оператору сервиса поддержки, администратору и т.д.) уникальный для каждой сессии девятизначный идентификатор. Соответственно, для управления удаленным компьютером необходимо выбрать режим сеанса связи "Подключиться к удаленному компьютеру" и ввести полученный от партнера идентификатор сессии.

Доступен также паритетный сеанс связи, при котором каждый из операторов в любой момент может запросить у партнера любой режим работы и уровень доступа. Для этого каждый из операторов выбирает режим сеанса связи "Обмен файлами, видеозвонки и др.", и один из них сообщает другому свой идентификатор сессии.

Удобно, что программа может работать даже без установки на компьютер пользователя (портативная версия): в этом случае все настройки подключения через интернет будут выполнены автоматически, однако некоторые возможности могут быть ограничены.

В целом, TrustViewer действительно очень удобное приложение для быстрой организации удаленного доступ к другому ПК, обмена файлами или совершения видеозвонков. При этом она имеет небольшой размер, не требует инсталляции и регистрации, содержит минимум настроек и безопасна.