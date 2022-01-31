Alternate Quick Audio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.030 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категории:
|Запись звука, голоса - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 731 | Статистика
|Размер:
|36,54 Мб
|СКАЧАТЬ
Alternate Quick Audio - бесплатное приложение для записи аудиофайлов в форматах WAV или MP3. Теперь любой звук, воспроизводимый вашим ПК, может быть записан - этот инструмент перехватывает аудиопоток со звуковой карты и сохраняет в отдельный файл. Программа очень проста в использовании, позволяет сразу же прослушать записи, работать с несколькими дорожками одновременно и менять внешнее оформление (обложку).
Но особенно стоит выделить в приложении опцию медиаконвертера с поддержкой всех популярных аудиоформатов: MP3, WAV, AAC, AIF, AU, FLAC, WMA и другие. При конвертировании можно задавать имя нового файла по маске с указанием названия, папки и цифр. Кроме того, доступно заполнение тегов (исполнитель, альбом, год) и регулировка битрейта (для MP3).
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Отзывы о программе Alternate Quick Audio
drone про Alternate Quick Audio 1.640 [04-04-2016]
не записывает ничего ..нет выбора источника и качества WAV
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