Alternate Quick Audio для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.030 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Запись звука, голоса - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 731 | Статистика
Размер:36,54 Мб
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Alternate Quick Audio - бесплатное приложение для записи аудиофайлов в форматах WAV или MP3. Теперь любой звук, воспроизводимый вашим ПК, может быть записан - этот инструмент перехватывает аудиопоток со звуковой карты и сохраняет в отдельный файл. Программа очень проста в использовании, позволяет сразу же прослушать записи, работать с несколькими дорожками одновременно и менять внешнее оформление (обложку).

Но особенно стоит выделить в приложении опцию медиаконвертера с поддержкой всех популярных аудиоформатов: MP3, WAV, AAC, AIF, AU, FLAC, WMA и другие. При конвертировании можно задавать имя нового файла по маске с указанием названия, папки и цифр. Кроме того, доступно заполнение тегов (исполнитель, альбом, год) и регулировка битрейта (для MP3).

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Отзывы о программе Alternate Quick Audio

drone про Alternate Quick Audio 1.640 [04-04-2016]

не записывает ничего ..нет выбора источника и качества WAV
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