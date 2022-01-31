Alternate Quick Audio - бесплатное приложение для записи аудиофайлов в форматах WAV или MP3. Теперь любой звук, воспроизводимый вашим ПК, может быть записан - этот инструмент перехватывает аудиопоток со звуковой карты и сохраняет в отдельный файл. Программа очень проста в использовании, позволяет сразу же прослушать записи, работать с несколькими дорожками одновременно и менять внешнее оформление (обложку).

Но особенно стоит выделить в приложении опцию медиаконвертера с поддержкой всех популярных аудиоформатов: MP3, WAV, AAC, AIF, AU, FLAC, WMA и другие. При конвертировании можно задавать имя нового файла по маске с указанием названия, папки и цифр. Кроме того, доступно заполнение тегов (исполнитель, альбом, год) и регулировка битрейта (для MP3).