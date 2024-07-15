Elevate для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.150.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 212 | Статистика
Размер:95.45 Мб
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Elevate - настоящая зарядка для ума для всех, кто изучает английский язык. Эффективная учебно-развлекательная программа, цель которой развитие умения концентрироваться, скорости мышления, памяти, математических навыков и др. Каждому пользователю предлагается индивидуальная программа тренировки, корректируемая с целью обеспечить максимальный результат.

Особенности Elevate:

  • Более 30 игр для развития критических когнитивных навыков, таких как концентрация внимания, память, обработка информации, математические способности и способность к анализу.
  • Детальный анализ производительности.
  • Индивидуальные ежедневные задания, включающие навыки, в развитии которых вы нуждаетесь больше всего.
  • Адаптивное повышение сложности, благодаря которому задачи никогда не покажутся вам слишком легкими.
  • Календарь нагрузки, который поможет вам отслеживать слабые места и поддерживать мотивацию.
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