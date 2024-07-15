Elevate для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.150.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Elevate Labs
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 212 | Статистика
|Размер:
|95.45 Мб
|СКАЧАТЬ
Elevate - настоящая зарядка для ума для всех, кто изучает английский язык. Эффективная учебно-развлекательная программа, цель которой развитие умения концентрироваться, скорости мышления, памяти, математических навыков и др. Каждому пользователю предлагается индивидуальная программа тренировки, корректируемая с целью обеспечить максимальный результат.
Особенности Elevate:
- Более 30 игр для развития критических когнитивных навыков, таких как концентрация внимания, память, обработка информации, математические способности и способность к анализу.
- Детальный анализ производительности.
- Индивидуальные ежедневные задания, включающие навыки, в развитии которых вы нуждаетесь больше всего.
- Адаптивное повышение сложности, благодаря которому задачи никогда не покажутся вам слишком легкими.
- Календарь нагрузки, который поможет вам отслеживать слабые места и поддерживать мотивацию.
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