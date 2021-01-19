Модулятор голоса для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.39 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AndroidRock
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 217 | Статистика
|Размер:
|6,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Модулятор голоса - интересное приложение для изменения своего голоса за счет использования разнообразных звуковых эффектов, применяемых к аудиозаписи. Это позволит создавать неповторимые и забавные голосовые сообщения, которые повеселят друзей и близких людей.
Пользоваться программой очень просто. Вы можете взять уже готовую звуковую дорожку на своем устройстве, а можете записать новую прямо из приложения. После этого станут доступны накладываемые эффекты, список которых достаточно широк: Робот, Бурундук, Ребенок, Старик, Марсианин, Хор, Пчела, Иностранец, Нервный, Пьяный, Церковь, Под водой, Ломаный язык, Утка, Ужастик, Инопланетянин, Великан, Вентилятор, Хриплый и другие. Вот и все - поделитесь сохраненной записью с друзьями через социальные сети, электронную почту или Bluetooth и поднимите им (и себе) настроение.
В завершение стоит отметить, что перечисленные эффекты можно применять несколько раз, что позволяет получать совершенно невообразимое количество различных голосов.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Модулятор голоса
tonyB про Модулятор голоса 1.0.42 для Android [12-03-2019]
Есть онлайн модулятор голоса - myvoicemod.com
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