Модулятор голоса - интересное приложение для изменения своего голоса за счет использования разнообразных звуковых эффектов, применяемых к аудиозаписи. Это позволит создавать неповторимые и забавные голосовые сообщения, которые повеселят друзей и близких людей.

Пользоваться программой очень просто. Вы можете взять уже готовую звуковую дорожку на своем устройстве, а можете записать новую прямо из приложения. После этого станут доступны накладываемые эффекты, список которых достаточно широк: Робот, Бурундук, Ребенок, Старик, Марсианин, Хор, Пчела, Иностранец, Нервный, Пьяный, Церковь, Под водой, Ломаный язык, Утка, Ужастик, Инопланетянин, Великан, Вентилятор, Хриплый и другие. Вот и все - поделитесь сохраненной записью с друзьями через социальные сети, электронную почту или Bluetooth и поднимите им (и себе) настроение.

В завершение стоит отметить, что перечисленные эффекты можно применять несколько раз, что позволяет получать совершенно невообразимое количество различных голосов.