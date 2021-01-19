Программы для Android » Аудио, Звук » Редакторы » Модулятор голоса 1.1.39

Модулятор голоса для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 217 | Статистика
Размер:6,67 Мб
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Модулятор голоса - интересное приложение для изменения своего голоса за счет использования разнообразных звуковых эффектов, применяемых к аудиозаписи. Это позволит создавать неповторимые и забавные голосовые сообщения, которые повеселят друзей и близких людей.

Пользоваться программой очень просто. Вы можете взять уже готовую звуковую дорожку на своем устройстве, а можете записать новую прямо из приложения. После этого станут доступны накладываемые эффекты, список которых достаточно широк: Робот, Бурундук, Ребенок, Старик, Марсианин, Хор, Пчела, Иностранец, Нервный, Пьяный, Церковь, Под водой, Ломаный язык, Утка, Ужастик, Инопланетянин, Великан, Вентилятор, Хриплый и другие. Вот и все - поделитесь сохраненной записью с друзьями через социальные сети, электронную почту или Bluetooth и поднимите им (и себе) настроение.

В завершение стоит отметить, что перечисленные эффекты можно применять несколько раз, что позволяет получать совершенно невообразимое количество различных голосов.

Что нового в Модулятор голоса 1.1.39?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Модулятор голоса

tonyB про Модулятор голоса 1.0.42 для Android [12-03-2019]

Есть онлайн модулятор голоса - myvoicemod.com
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