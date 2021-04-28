Ringtone Maker - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать рингтоны из аудиофайлов в форматах MP3, WAV, AAC/MP4, 3GPP/AMR. Присутствуют функции копирования, вырезания и вставки, добавления эффекта усиления/затухания звука, регулировки громкости, а также предварительного прослушивания трека.

Готовый рингтон можно установить в качестве звонка, сигнала будильника или уведомления.