Ringtone Maker для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Рингтоны
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 307 | Статистика
Размер:5,42 Мб
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Ringtone Maker - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать рингтоны из аудиофайлов в форматах MP3, WAV, AAC/MP4, 3GPP/AMR. Присутствуют функции копирования, вырезания и вставки, добавления эффекта усиления/затухания звука, регулировки громкости, а также предварительного прослушивания трека.

Готовый рингтон можно установить в качестве звонка, сигнала будильника или уведомления.

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