Ringtone Maker для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Big Bang INC.
|Категории:
|Редакторы - Рингтоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 307 | Статистика
|Размер:
|5,42 Мб
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Ringtone Maker - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать рингтоны из аудиофайлов в форматах MP3, WAV, AAC/MP4, 3GPP/AMR. Присутствуют функции копирования, вырезания и вставки, добавления эффекта усиления/затухания звука, регулировки громкости, а также предварительного прослушивания трека.
Готовый рингтон можно установить в качестве звонка, сигнала будильника или уведомления.
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