Ringtone Maker - компактный и практичный инструмент для создания рингтонов, с помощью которого можно вырезать фрагменты музыкальных файлов, хранящихся на телефоне, и создать уникальную мелодию, которую затем можно установить в качестве мелодии звонка по умолчанию, сигнала уведомления, либо сигнала вызова определенного контакта.

Основные функции Ringtone Maker: