Ringtone Maker для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Рингтоны - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,37 Мб
СКАЧАТЬ
Ringtone Maker скриншот № 1
Ringtone Maker скриншот № 2
Ringtone Maker скриншот № 3
Ringtone Maker скриншот № 4

Ringtone Maker - компактный и практичный инструмент для создания рингтонов, с помощью которого можно вырезать фрагменты музыкальных файлов, хранящихся на телефоне, и создать уникальную мелодию, которую затем можно установить в качестве мелодии звонка по умолчанию, сигнала уведомления, либо сигнала вызова определенного контакта.

Основные функции Ringtone Maker:

  • Возможность вырезать фрагменты музыкальных файлы, хранящихся на телефоне.
  • Запись звука, который затем можно использовать в качестве рингтона.
  • Сканирование музыки, хранящейся в телефоне и различных аудио файлов.
  • Наличие встроенного файлового браузера для поиска и воспроизведения музыки.
  • Мощные функции редактирования аудио.
  • Поддержка аудио форматов MP3, WAV, AAC, AMR, 3GPP, 3GP, M4A.
  • Возможность установить рингтон в качестве мелодии звонка по умолчанию или сигнала уведомления, либо сигнала вызова определенного контакта.
  • Возможность точно указать начало и конец фрагмента трека.
  • Запись новых рингтонов.
  • Удаление рингтонов.
ТОП-сегодня раздела "Рингтоны"
 

скачать Zedge Ringtones & WallpapersZedge Ringtones & Wallpapers 7.20.4

Zedge Ringtones & Wallpapers – одно приложение позволит изменить внешний вид ОС и звучание вашего...

скачать MediaMonkey Ringtone MakerMediaMonkey Ringtone Maker 1.1.0004

Бесплатный и простой в использовании плагин для Android-приложения MediaMonkey, которое позволяет...

скачать Ringtone MakerRingtone Maker 46

Бесплатное Android-приложение, которое предназначено для создания собственных рингтонов...

скачать Ringtone MakerRingtone Maker 2.7.7

Ringtone Maker - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать рингтоны из аудиофайлов в форматах MP3, WAV, AAC/MP4, 3GPP/AMR...

скачать Beethoven – Classical MusicBeethoven – Classical Music 2.1.1

Насладитесь музыкой Бетховена и его знаменитыми произведения с помощью бесплатного приложения Beethoven - Classical Music...

скачать SMS RingtonesSMS Ringtones 3.1

SMS Ringtones - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой сборник самых популярных рингтонов для Вашего мобильного устройства...

Отзывы о программе Ringtone Maker

Admin

Отзывов о программе Ringtone Maker 1.3.99 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв