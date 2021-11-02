Ringtone Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.99 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MeiHillMan
|Категории:
|Рингтоны - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,37 Мб
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Ringtone Maker - компактный и практичный инструмент для создания рингтонов, с помощью которого можно вырезать фрагменты музыкальных файлов, хранящихся на телефоне, и создать уникальную мелодию, которую затем можно установить в качестве мелодии звонка по умолчанию, сигнала уведомления, либо сигнала вызова определенного контакта.
Основные функции Ringtone Maker:
- Возможность вырезать фрагменты музыкальных файлы, хранящихся на телефоне.
- Запись звука, который затем можно использовать в качестве рингтона.
- Сканирование музыки, хранящейся в телефоне и различных аудио файлов.
- Наличие встроенного файлового браузера для поиска и воспроизведения музыки.
- Мощные функции редактирования аудио.
- Поддержка аудио форматов MP3, WAV, AAC, AMR, 3GPP, 3GP, M4A.
- Возможность установить рингтон в качестве мелодии звонка по умолчанию или сигнала уведомления, либо сигнала вызова определенного контакта.
- Возможность точно указать начало и конец фрагмента трека.
- Запись новых рингтонов.
- Удаление рингтонов.
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