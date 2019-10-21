В работе менеджера, студента, программиста, писателя, а также во многих других профессиях - часто возникает необходимость ведения пометок, записей, черновиков, разного рода текстов и графических рисунков. Чтобы сохранить эти данные в удобном формате и управлять этими записями как одним документом была разработана простая и удобная программа Записная книжка (Notebook):

Записная книжка (Notebook) - приложение для ведения записей, текстов, заметок, черновиков и других текстовых и графических материалов, которые сохраняются в одном документе в виде иерархического дерева записей.

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов, включая DOC, TXT, DOCX, RTF, PDF и др. Быстрая, лёгкая, удобная и

PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как