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Записная книжка 0.5.1
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4.73 из 5, всего оценок - 11
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- Рейтинг программы - 4.73 из 5
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Записная книжка (Notebook) - приложение для ведения записей, текстов, заметок, черновиков и других текстовых и графических материалов, которые сохраняются в одном документе в виде иерархического дерева записей.
В работе менеджера, студента, программиста, писателя, а также во многих других профессиях - часто возникает необходимость ведения пометок, записей, черновиков, разного рода текстов и графических рисунков. Чтобы сохранить эти данные в удобном формате и управлять этими записями как одним документом была разработана простая и удобная программа Записная книжка (Notebook):
- Для хранения данных в программе используется комбинация популярных форматов данных: XML и RTF.
- Файл документа программы имеет расширение *.ntb - Вы сможете включить регистрацию этого типа расширения для открытия таких файлов в программе на своём компьютере.
- Программа не использует реестр операционной системы и не содержит никакой рекламы.
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|Что нового в Записная книжка 0.5.1?
- Автоматическое определение файла как зашифрованного
- Автоматическое открытие последнего файла (если доступен)
- Скрытие/показ окна программы в трей по назначенным пользователем "горячим" клавишам (по умолчанию: Ctrl+F11)
- Возможность скрытия окна программы в трей при закрытии
- Добавлена функция автосохранения позиции главной формы и восстановления при повторном запуске программы
- Добавлена функция автосохранения позиций панелей инструментов и восстановления при повторном запуске программы
- Добавлена возможность импорта текстовых файлов в записи
- Добавлена возможность экспорта документа в набор файлов RTF с подкаталогами, соответствующими структуре дерева документа
- Добавлена возможность экспорта документа в ZIP-архив как набора файлов с подкаталогами, соответствующими структуре дерева документа
- Добавлены "горячие" клавиши для управления узлами иерархического дерева открытого документа
- Исправлено поведение программы при сохранении изменений в записях
- Исправлены прочие внутренние ошибки в программе
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Отзывы о программе Записная книжка
Людмила про Записная книжка 0.5 [05-02-2019]
Стала пользоваться этой программой, но в какой-то момент ноут подвис, пришлось ребутнуть. После этого не открывается моя записная книжка, пропали записи, я в печали :(
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Сергей Сафьянов в ответ Людмила про Записная книжка 0.5 [18-02-2019]
Жаль ваш ноутбук, конечно, но такие проблемы бывают с любым компьютером. Отнесите его в сервис, вам помогут, возможно у него есть проблемы с видеокартой или оперативной памятью.
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Вадим про Записная книжка 0.42 [26-03-2018]
Скажите,а она портабельная?Такие програмки ОБЯЗАНЫ быть портабельными,чтобы внесенные текстовые данные могли быть во-первых всегда под рукой,во-вторых при переустановке или крахе системы все внесенное и написанное там оставалось практически навсегда)
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Сергей Сафьянов в ответ Вадим про Записная книжка 0.42 [19-07-2018]
Да, программа полностью портабельна - не требует установки или каких-то сложных действий: необоходимо просто распаковать архив в требуемый каталог. Вышла новая версия 0.5 - в ней учтены многие пожелания пользователей, внесено множество изменений и улучшений. Страница программы: http://it-minsk.org/programms.htm
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Евгений П. про Записная книжка 0.42 [22-02-2018]
Программа в принципе хорошая. Мне крайне необходимо, чтобы имелся простой граф. редактор или возможность прямо в программе редактировать (добавить на граф. изобр. линии, простые фигуры, карандаш...) вставленное графическое изображение. Что-то вроде Silvernote. Т.е. вставка граф. изобр. и простое редактирование Даже бы купил подобную записную книжку, ничего похожего не могу найти.
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Сергей Сафьянов в ответ Евгений П. про Записная книжка 0.42 [22-02-2018]
К сожалению, изначально в программе не планировалось подобного функционала, поскольку редактирование графики - это отдельная категория программного обеспечения, тем более, имеется множество простых графических редакторов, например, Microsoft Paint.
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Евгений П. в ответ Сергей Сафьянов про Записная книжка 0.42 [23-02-2018]
Наверное я не совсем правильно описал. Посмотрите, найдите на этом же портале непонятный блокнот SMNote, там - как пример простого редактирования, добавления графич. пометок на вставленный граф.файл. Т.е. при вставке в заметку картинки что-бы была возможность добавить простые граф. примитивы на вставленный граф. объект. Т.е. я вставил картинку в заметку и хочу что-то на ней пометить, написать, нарисовать. Подобных простых записных книжек с древовидной структурой с добавлением и внесением граф. пометок на вставленную картинку с ходу я не нашел. Или тогда сделайте возможность выбора связи (программы) редактирования со сторонним редактором. Посмотрите внимательно навороченную Silvernote - почти то что нужно, но требует net framework 4 и наверное не зря берут 50 долл.
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писатель про Записная книжка 0.42 [14-01-2018]
Прекрасный, шустрый, маленький редактор. Жаль, нет проверки орфографии.
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Сергей Сафьянов в ответ писатель про Записная книжка 0.42 [14-01-2018]
Проверка орфографии должна появиться в ближайших версиях программы.
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Vlimiik про Записная книжка 0.42 [23-09-2017]
Нет поддержки изображений; добавление файлов в виде ссылок на них - тоже не то. У меня задача выбрать в ручную программу для открытия файла, а не использовать ту, которая установлена в системе "по умолчанию". Кроме этого имя файла печатается с дополнительными системными символами и адресом, что мешает восприятию.
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Сергей Сафьянов в ответ Vlimiik про Записная книжка 0.42 [25-09-2017]
Поддержка вставки растровых изображений в программе имеется - в любую запись в документе можно вставить графические файлы в форматах BMP, JPEG, PNG, EMF, WMF. Рекомендую внимательно ознакомиться с программой "Записная книжка", а также прочесть файл справки, который поставляется с дистрибутивом программы. Остальные моменты, о которых Вы упомянули - не имеют к данной программе никакого отношения, видимо, Вы что-то перепутали.
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