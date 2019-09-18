Auto Date and Time Stamp on Photo

Фотопереводчик 7.6.0 для Android Бесплатное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет сфотографировать текст на незнакомом языке и переведенный текст тут же FaceMatch 2.9 для Android FaceMatch - интересное приложение для Android, позволяющее распознавать лицо на фотографии и сравнивать его с "мастер-лицом", хранящемся на сайте в Интернете My Photo Sticker 2.4.9 для Android My Photo Sticker – приложения с помощью различных «стикеров» превратит ваши фотографии и изображения в забавные картинки. Полученными результатами можно поделиться с

Instagram 98.0.0.15.119 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь Надписи на Фото 2.2 для Android Надписи на Фото – добавляет на изображение надписи по готовому шаблону или макету пользователя. Экспериментируйте с различными фонами, шрифтами и цветами, добавляйте Карандашный рисунок 7.1.3 для Android Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, благодаря которому можно создать карандашный набросок из ваших фотографий. Присутствуют на выбор три стиля