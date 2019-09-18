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Auto Date and Time Stamp on Photo для Android

Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для Android

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Описание Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для AndroidОписание   Скачать Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для AndroidСКАЧАТЬ (21,15 Мб) Скриншоты Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для AndroidОтзывы (1)  
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Auto Date and Time Stamp on Photo - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет автоматически добавлять на фотографии время и дату снимка.

В настройках можно включать/отключать добавление даты, регулировать формат и размер шрифта даты, а также ее местоположение на снимке.

Что нового в Auto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7 для Android?
  • Исправлены ошибки
Auto Date and Time Stamp on Photo
Auto Date and Time Stamp on Photo
Auto Date and Time Stamp on Photo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 076
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе Auto Date and Time Stamp on Photo

Sunny Singh про Auto Date and Time Stamp on Photo 1.27 для Android [19-02-2016]

Very useful app regarding the Date and Time for Photo Stamp. Now for me every click of image ahead with time.
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