HD Camera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Litter Penguin
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,36 Мб
HD Camera – это уникальное приложение, предоставляющее полнофункциональную профессиональную камеру с множеством возможностей для создания потрясающих фотографий и видео на вашем устройстве Android. Благодаря великолепным фильтрам, профессиональным эффектам и HD-панораме, вы сможете легко запечатлеть незабываемые моменты.
Основные возможности приложения HD Camera:
- Универсальная HD-камера: HD-камера для Android позволяет вам снимать красивые фотографии и видео в высоком разрешении с помощью простого касания экрана. Она поддерживает 8 режимов съемки, включая фото, видео, профессиональный режим, красоту, ночь, интервальную съемку, панораму и короткие видеоролики.
- Модные фильтры в реальном времени: В приложении доступно более 200 тематических фильтров, которые позволяют создавать ежедневные селфи с уникальными эффектами.
- Мощный HDR: Функция HDR позволяет делать фантастические фотографии даже при слабом освещении или в условиях контрового света.
- Специальный режим "Камера красоты" помогает восстановить вашу истинную красоту с помощью зеркальной съемки и других инструментов.
- Профессиональные функции съемки: Приложение предлагает быструю съемку с поддержкой непрерывной съемки, автоматической стабилизации и интеллектуального распознавания лиц. Различные режимы фокусировки и масштабирования, а также сюжетные режимы, такие как ночной и спортивный режим, помогают получать идеальные снимки в различных условиях.
- Простой редактор фотографий и видео: После съемки вы можете легко редактировать свои фотографии, регулируя яркость, контрастность, виньетирование, температуру и многое другое. Также доступен режим фотоколлажа для создания интересных монтажей.
- Интеллектуальные функции съемки: Приложение предоставляет множество интеллектуальных функций, таких как наложение сеток и линий Золотого пайка, запись информации о месте съемки и отметки времени, использование передней и задней камеры, таймер обратного отсчета и многое другое, чтобы помочь вам сделать лучшие снимки.
В целом, HD Camera – это отличное приложение для профессиональной фото- и видеосъемки с множеством функций, включая модные фильтры, мощный HDR, режим красоты и многое другое. Будьте творческими и запечатлейте незабываемые моменты с помощью этого удобного и простого в использовании приложения.
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Admin
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