AdBlock - приложение для мобильных устройств Android, которое позволяет избавиться от навязчивой рекламы и отслеживания в сети, а также защищает ваш мобильный телефон от вредоносного ПО. Программа поддерживает все популярные браузеры (Chrome, Opera, Firefox, UC, Яндекс, Samsung, CM, Dolphin и пр.), умеет блокировать любую рекламу, включая рекламные видеоролики, мультимедийную рекламу, рекламу внутри передач и плавающую рекламу, всплывающие окна, баннеры и текстовую рекламу.

Ключевые особенности AdBlock: