AdBlock для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.030 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,13 Мб
СКАЧАТЬ
AdBlock скриншот № 1
AdBlock скриншот № 2
AdBlock скриншот № 3
AdBlock скриншот № 4

AdBlock - приложение для мобильных устройств Android, которое позволяет избавиться от навязчивой рекламы и отслеживания в сети, а также защищает ваш мобильный телефон от вредоносного ПО. Программа поддерживает все популярные браузеры (Chrome, Opera, Firefox, UC, Яндекс, Samsung, CM, Dolphin и пр.), умеет блокировать любую рекламу, включая рекламные видеоролики, мультимедийную рекламу, рекламу внутри передач и плавающую рекламу, всплывающие окна, баннеры и текстовую рекламу.

Ключевые особенности AdBlock:

  • Ускоряет загрузку веб-страниц и экономит пропускную способность благодаря удалению рекламы.
  • Экономит время работы батареи.
  • Помогает блокировать шпионское ПО, рекламное ПО и вредоносное ПО путем предотвращения загрузки зараженных вирусом доменов.
  • Защита вашей конфиденциальности путем блокирования систем слежения третьей стороны.
  • Помогает защитить вас от вредоносного ПО и фишинга.
  • Совместим с большинством браузеров (Chrome, Opera, Firefox, UC, Яндекс, Samsung, CM, Dolphin и пр.).
  • Перехватывает только DNS-трафик, поэтому не оказывает какого-либо существенного влияния на продолжительность работы батареи.
ТОП-сегодня раздела "Локеры"
 

скачать Call BlockerCall Blocker 2.12.1

Простой полнофункциональный блокировщик звонков, который надежно защитит от...

скачать Umbrella - Adblock & FirewallUmbrella - Adblock & Firewall 1.5.3

Мобильное приложение для Android-устройств, которое позволяет блокировать рекламу в своих...

скачать PinboxPinbox 5.2.5

Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно быстро и...

скачать ВидеосейфВидеосейф 2.0.1

Ваши личные видеофайлы теперь надежно защищены и никто не сумеет их открыть без вашего...

скачать Защита AppЗащита App 1.4.38

Защита App – надежная и простая защита ваших данных с помощью пароля или графического...

скачать Norton App LockNorton App Lock 1.1.0.234

Norton App Lock – утилита умеет блокировать приложения и обеспечивает вашему устройству...

Отзывы о программе AdBlock

Admin

Отзывов о программе AdBlock 2.5.030 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв