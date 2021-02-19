AdBlock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.030 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AdBlock Block All Ads
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,13 Мб
|СКАЧАТЬ
AdBlock - приложение для мобильных устройств Android, которое позволяет избавиться от навязчивой рекламы и отслеживания в сети, а также защищает ваш мобильный телефон от вредоносного ПО. Программа поддерживает все популярные браузеры (Chrome, Opera, Firefox, UC, Яндекс, Samsung, CM, Dolphin и пр.), умеет блокировать любую рекламу, включая рекламные видеоролики, мультимедийную рекламу, рекламу внутри передач и плавающую рекламу, всплывающие окна, баннеры и текстовую рекламу.
Ключевые особенности AdBlock:
- Ускоряет загрузку веб-страниц и экономит пропускную способность благодаря удалению рекламы.
- Экономит время работы батареи.
- Помогает блокировать шпионское ПО, рекламное ПО и вредоносное ПО путем предотвращения загрузки зараженных вирусом доменов.
- Защита вашей конфиденциальности путем блокирования систем слежения третьей стороны.
- Помогает защитить вас от вредоносного ПО и фишинга.
- Совместим с большинством браузеров (Chrome, Opera, Firefox, UC, Яндекс, Samsung, CM, Dolphin и пр.).
- Перехватывает только DNS-трафик, поэтому не оказывает какого-либо существенного влияния на продолжительность работы батареи.
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Admin
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