NumBuster — бесплатный определитель незнакомых номеров телефона, который умеет блокировать звонки и СМС от нежелательных номеров. С помощью программы можно блокировать номера СПАМ и телефонных мошенников, а также любые ненужные пользователю номера по заданным параметрам.

Доступно два типа определителя номера: во весь экран (NumBuster станет заменой системной звонилке) и в виде окна на системном экране звонка. Также приложение может быть использовано в качестве стандартного приложения для обмена SMS. Тогда вы сможете отправлять и принимать СМС под защитой NumBuster, всегда будучи уверенными в том, что злоумышленники не смогут вас обмануть. Вы сможете ориентироваться на отзывы и метки к номерам от других пользователей, наблюдать сколькими людьми тот или иной номер телефона заблокирован.

В качестве дополнений вы можете приобретать подписки на дополнительные функции в приложении, например на функцию просмотра - как ваш или незнакомый номер записан, подписан у других пользователей.