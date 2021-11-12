NumBuster для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GILRAEN LIMITED
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,65 Мб
|СКАЧАТЬ
NumBuster — бесплатный определитель незнакомых номеров телефона, который умеет блокировать звонки и СМС от нежелательных номеров. С помощью программы можно блокировать номера СПАМ и телефонных мошенников, а также любые ненужные пользователю номера по заданным параметрам.
Доступно два типа определителя номера: во весь экран (NumBuster станет заменой системной звонилке) и в виде окна на системном экране звонка. Также приложение может быть использовано в качестве стандартного приложения для обмена SMS. Тогда вы сможете отправлять и принимать СМС под защитой NumBuster, всегда будучи уверенными в том, что злоумышленники не смогут вас обмануть. Вы сможете ориентироваться на отзывы и метки к номерам от других пользователей, наблюдать сколькими людьми тот или иной номер телефона заблокирован.
В качестве дополнений вы можете приобретать подписки на дополнительные функции в приложении, например на функцию просмотра - как ваш или незнакомый номер записан, подписан у других пользователей.
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Admin
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