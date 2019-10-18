Блокировка звонков

Viber 11.6.3.4 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. TrueCaller 10.15.6 для Android TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах Cube ACR 2.3.163 для Android Удобный инструмент для Андроид, с помощью которого можно легко записать любой входящий или исходящий телефонный звонок или вызов в VoIP-приложении (Skype, Viber,

GottaGo Lite 1.3 для Android GottaGo Lite - эмулятор входящих звонков. Если вам нужно найти хороший предлог уйти с совещания или с другого нудного мероприятия, установите заданное время, имя Call Me 1.0 для Android Call Me - с помощью этой программы можно имитировать входящий звонок на Android-смартфоне. Это поможет вам прервать нежелательный разговор, уйти с совещания, пойти Zadarma 1.02 для Android Программа Zadarma позволяет бесплатно звонить в 25 стран мира. Звонки происходят через IP-телефонию по протоколу SIP. Программа Zadarma для Android проста и удобна в