Блокировка звонков для Android

Блокировка звонков 1.1.7 для Android

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Описание Блокировка звонков 1.1.7 для AndroidОписание   Скачать Блокировка звонков 1.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (3,4 Мб) Скриншоты Блокировка звонков 1.1.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Блокировка звонков 1.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Блокировка звонков 1.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Блокировка звонков - полезное приложение, которое поможет избавиться от назойливых вызовов, благодаря чему можно навсегда забыть о звонках нежелательных людей, коллекторов или назойливых рекламных агентов. Никто не потревожит вас когда вы не хотите говорить. Кроме того приложение показывает уведомления о заблокированных звонках и значок текущего состояния. Обе эти функции можно отключить в настройках программы.

Основные возможности:

  • Черный список, в который можно добавить любые нежелательные номера из журнала вызовов или контактов, а также ввести номер вручную. Кроме того, используя опцию «Начинается с», можно заблокировать диапазон номеров, начинающихся с определенных цифр.
  • Возможность заблокировать скрытые и неизвестные звонки. Также можно включить или отключить блокировку одним простым нажатием.
  • Белый список, куда можно добавлять контакты, звонки от которых никогда не будут заблокированы.
  • Приложение сохраняет все отклоненные звонки в "Журнале", благодаря чему можно всегда сможете увидеть кто был заблокирован.
Блокировка звонков
Блокировка звонков
Блокировка звонков
Блокировка звонков
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - Локеры
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Отзывы о программе Блокировка звонков

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