Camera Block Free - приложение позволяет временно запрещать доступ к камере другим программам. Позволяет предотвратить захват шпионскими и вредоносными программами и вирусами изображений и видео на вашем телефоне, а также защищает камеру вашего телефона от просмотра и слежки за вами.

Ключевые особенности Camera Block Free: