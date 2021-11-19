Camera Block Free для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.72 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,62 Мб
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Camera Block Free - приложение позволяет временно запрещать доступ к камере другим программам. Позволяет предотвратить захват шпионскими и вредоносными программами и вирусами изображений и видео на вашем телефоне, а также защищает камеру вашего телефона от просмотра и слежки за вами.

Ключевые особенности Camera Block Free:

  • Защита своей конфиденциальности от слежки через камеру телефона (шпионское и вредоносное ПО, наблюдение или зараженные приложения).
  • Возможность следить, какие приложения имеют доступ к камере.
  • Установка интервалов автоматической блокировки.
  • Простой виджет на главном экране для быстрого доступа.
  • Простой и четкий дизайн с 2 шаблонами и несколькими наборами пиктограмм.
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