Camera Block Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.72 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BytePioneers s. r. o.
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,62 Мб
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Camera Block Free - приложение позволяет временно запрещать доступ к камере другим программам. Позволяет предотвратить захват шпионскими и вредоносными программами и вирусами изображений и видео на вашем телефоне, а также защищает камеру вашего телефона от просмотра и слежки за вами.
Ключевые особенности Camera Block Free:
- Защита своей конфиденциальности от слежки через камеру телефона (шпионское и вредоносное ПО, наблюдение или зараженные приложения).
- Возможность следить, какие приложения имеют доступ к камере.
- Установка интервалов автоматической блокировки.
- Простой виджет на главном экране для быстрого доступа.
- Простой и четкий дизайн с 2 шаблонами и несколькими наборами пиктограмм.
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