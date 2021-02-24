iRedSoft Image Resizer для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Версия:5.53 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 603 | Статистика
Размер:11,63 Мб
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iRedSoft Image Resizer - приложение для обработки коллекций цифровых фотографий, изображений и картинок. Эта программа удобна при работе с большим количеством графических файлов, позволяя применить один раз установленные настройки сразу к нескольким изображениям (пакетный режим).

В опционал этого редактора включены такие инструменты как:

  • изменение формата - JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, и JPEG 2000,
  • изменение размера,
  • регулировка качества - сглаженность, глубина цвета, разрешение и др.,
  • изменение названия файла по маске - приставка, суффикс, цифры,
  • ориентация изображений на основе EXIF-данных,
  • набор эффектов, применяемых к оригинальной картинке - Sharpen, Sharpen More, Blur, Blur More, Old Photo, Emboss, Negative, Sepia, Grayscale, Auto-Equalize, Drop Shadow, Red Eye Removal и Round Corner,
  • возможность создания резервных копий файлов путем их архивирования и др.

В целом, достаточно удобное приложение, которое особенно оценят пользователи, часто сталкивающиеся с необходимостью обработки достаточно большого количества графических файлов по одному шаблону.

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