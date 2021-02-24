iRedSoft Image Resizer для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Версия:
|5.53 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iRedSoft Technology Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 603 | Статистика
|Размер:
|11,63 Мб
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iRedSoft Image Resizer - приложение для обработки коллекций цифровых фотографий, изображений и картинок. Эта программа удобна при работе с большим количеством графических файлов, позволяя применить один раз установленные настройки сразу к нескольким изображениям (пакетный режим).
В опционал этого редактора включены такие инструменты как:
- изменение формата - JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, и JPEG 2000,
- изменение размера,
- регулировка качества - сглаженность, глубина цвета, разрешение и др.,
- изменение названия файла по маске - приставка, суффикс, цифры,
- ориентация изображений на основе EXIF-данных,
- набор эффектов, применяемых к оригинальной картинке - Sharpen, Sharpen More, Blur, Blur More, Old Photo, Emboss, Negative, Sepia, Grayscale, Auto-Equalize, Drop Shadow, Red Eye Removal и Round Corner,
- возможность создания резервных копий файлов путем их архивирования и др.
В целом, достаточно удобное приложение, которое особенно оценят пользователи, часто сталкивающиеся с необходимостью обработки достаточно большого количества графических файлов по одному шаблону.
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