Movesum для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 040 | Статистика
Размер:6,26 Мб
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Movesum - мотивирующее мобильное приложение для Android, с помощью которого можно узнать сколько потребуется шагов, чтоб сжечь лишние калории, потребленные во время ближайшей трапезы. Таким образом пользователь сможет задуматься, что съев очередную вкусняшку ему придется пройти пешком (или пробежать) пару лишних километров, чтобы сжечь лишние калории.

Кроме того, Movesum предлагает вам не просто переводить съеденное в движение, но и ставить определённые цели на день по количеству шагов. База продуктов включает в себя не только мороженое, пиво, кофе, сладости, пиццу, фаст-фуд и пр., но овощи и фрукты.

Основные возможности Movesum:

  • Наличие базы продуктов.
  • Отображение прогресса за день.
  • Задание персональных целей.
  • Поддержка уведомлений.
Примечание! Для работы приложения необходимо предоставить доступ к сервисам, измеряющим физическую активность, например Google Fit.
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