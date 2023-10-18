Movesum для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lifesum
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 040 | Статистика
|Размер:
|6,26 Мб
|СКАЧАТЬ
Movesum - мотивирующее мобильное приложение для Android, с помощью которого можно узнать сколько потребуется шагов, чтоб сжечь лишние калории, потребленные во время ближайшей трапезы. Таким образом пользователь сможет задуматься, что съев очередную вкусняшку ему придется пройти пешком (или пробежать) пару лишних километров, чтобы сжечь лишние калории.
Кроме того, Movesum предлагает вам не просто переводить съеденное в движение, но и ставить определённые цели на день по количеству шагов. База продуктов включает в себя не только мороженое, пиво, кофе, сладости, пиццу, фаст-фуд и пр., но овощи и фрукты.
Основные возможности Movesum:
- Наличие базы продуктов.
- Отображение прогресса за день.
- Задание персональных целей.
- Поддержка уведомлений.
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Калькулятор калорий МЗР 8.126.42
Калькулятор калорий для Android, позволяющий легко и удобно отслеживать питание, тренировки...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков,...
Реально ли подтянуться 100 раз? Данное приложение предлагает уникальный алгоритм,...
Отзывы о программе Movesum
Admin
Отзывов о программе Movesum 1.4 пока нет, можете добавить...