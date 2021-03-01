UltraSearch - инструмент для быстрого поиска на ПК любых типов файлов и папок. Отличие программы от аналогов состоит в прямом обращении к главной файловой таблице NTFS-разделов жесткого диска, а не обычной индексации файлов. Поиск может задан как по названию файла (директории), так и по его расширению, а результаты отображаются в главном окошке еще в момент ввода поискового запроса.

Для каждого найденного элемента доступна дополнительная информация: размер файла, дата создания (изменения), путь размещения, тип файла и др. Поисковый результат можно сортировать по различным фильтрам, а также сохранить в файл (TXT, RTF, HTML, CSV Excel) или распечатать.

Если нужно какие-то файлы или папки скрыть в результатах поиска, то предусмотрена форма исключений. Удобно, что программа хорошо интегрируется с Проводником Windows, что позволяет переходить в контекстное меню прямо из приложения и наоборот.