Andy OS - достаточно удобный эмулятор мобильной операционной системы Android, который позволяет запускать все игры, приложения и сервисы этой платформы на обычных ПК под управлением Windows. Теперь если вам захочется протестировать какую-то Android-программу перед установкой на свой гаджет или просто насладиться игрой на большом экране, то данный эмулятор предоставляет для этого все возможности. Для работы платформы используется приложение VMware: если его у вас на компьютере нет, то оно установится в процессе инсталляции самого эмулятора.

В настоящее время в Andy OS используется версия операционки 7.0 (Nougat), так что вы сможете попробовать практически любое приложение. Сами программы можно скачивать как из магазина Google Play, так и просто распаковывать готовые apk-файлы (в этом случае даже не понадобится гугловский аккаунт).

Все параметры эмулятора гибко настраиваются: управление, разрешение экрана, ориентация, использование микрофона, камеры и GPS-позиционирования, Wi-Fi и Bluetooth соединение и т.д. Стоит отметить, что есть даже возможность задействовать свое реальное мобильное устройство с этой платформой, тогда все действия эмулятора можно будет контролировать прямо с гаджета.