Andy OS для Windows

Andy OS 46.2.207 / 47.260.1096

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Описание Andy OS 46.2.207 / 47.260.1096Описание   Скачать Andy OS 46.2.207 / 47.260.1096СКАЧАТЬ (446,89 Мб) Скриншоты Andy OS 46.2.207 / 47.260.1096Скриншоты (6)   Статистика Andy OS 46.2.207 / 47.260.1096Статистика   Отзывы о Andy OS 46.2.207 / 47.260.1096Отзывы (0)  
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3.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.38 из 5
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Andy OS - достаточно удобный эмулятор мобильной операционной системы Android, который позволяет запускать все игры, приложения и сервисы этой платформы на обычных ПК под управлением Windows. Теперь если вам захочется протестировать какую-то Android-программу перед установкой на свой гаджет или просто насладиться игрой на большом экране, то данный эмулятор предоставляет для этого все возможности. Для работы платформы используется приложение VMware: если его у вас на компьютере нет, то оно установится в процессе инсталляции самого эмулятора.

В настоящее время в Andy OS используется версия операционки 7.0 (Nougat), так что вы сможете попробовать практически любое приложение. Сами программы можно скачивать как из магазина Google Play, так и просто распаковывать готовые apk-файлы (в этом случае даже не понадобится гугловский аккаунт).

Все параметры эмулятора гибко настраиваются: управление, разрешение экрана, ориентация, использование микрофона, камеры и GPS-позиционирования, Wi-Fi и Bluetooth соединение и т.д. Стоит отметить, что есть даже возможность задействовать свое реальное мобильное устройство с этой платформой, тогда все действия эмулятора можно будет контролировать прямо с гаджета.

Andy OS
Andy OS
Andy OS
Andy OS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 324
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе Andy OS

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