Pixia для Windows
|Оценка:
|3.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.0pe | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Isao Maruoka
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 757 | Статистика
|Размер:
|14,8 Мб
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Pixia - мощный графический редактор с множеством опций, который функционально практически не уступает профессиональным платным программам для обработки и корректирования изображений. Программа поддерживает практически все известные графические форматы. Среди доступного инструментария стоит выделить работу со слоями, наложение масок, наборы готовых эффектов и фильтров, регуляторы цветовых характеристик, встроенные различные кисти и карандаши, присутствует возможность нанесение текста, выделение объектов по точкам, вращение, обрезка лишних элементов и многое-многое другое.
Помимо этого, возможности редактора можно значительно расширить за счет подключения фильтров Photoshop и дополнительных плагинов, доступных на сайте разработчика.
Новичкам возможно сразу потребуется немного времени на ознакомление с функционалом редактора и получение навыков работы, но если вы ранее сталкивались с подобными приложениями, то освоить интерфейс и настроить основные опции не составит никакого труда.
В целом, можно с уверенностью сказать, что Pixia действительно качественно продуманный и функционально укомплектованный редактор изображений, который может превратить обычный компьютер в профессиональную графическую мини-студию.
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