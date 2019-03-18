NETGATE Amiti Antivirus для Windows

NETGATE Amiti Antivirus 25.0.410.0

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Описание NETGATE Amiti Antivirus 25.0.410.0Описание   Скачать NETGATE Amiti Antivirus 25.0.410.0СКАЧАТЬ (26,6 Мб) Скриншоты NETGATE Amiti Antivirus 25.0.410.0Скриншоты (9)   Статистика NETGATE Amiti Antivirus 25.0.410.0Статистика   Отзывы о NETGATE Amiti Antivirus 25.0.410.0Отзывы (3)  
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4.23 из 5, всего оценок - 48
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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NETGATE Amiti Antivirus - мощное антивирусное решение на основе движка ClamAV, которое способно обеспечить полноценную защиту системы и личных данных от всевозможных типов угроз: вирусов, троянов, шпионов, руткитов и другого нежелательного ПО в режиме реального времени.

Сразу хочется отметить качественно продуманный интерфейс антивируса, в котором все опции, функции и разделы грамотно распределены по соответствующим закладкам. В разделе Состояние вы найдете общую информацию о работе антивируса: последний анализ, обнаруженные угрозы, тип текущей защиты (web, память, анти-спам), статус обновления. Кстати, базы данных обновляются ежедневно, так что ни одна самая новая угроза не останется незамеченной.

На вкладке Сканирование вы найдете 4 режима: быстрый, полный, системный и выборочный. При этом для каждого режима можно устанавливать глубину сканирования: память, реестр, куки или просто сам жесткий диск. Все найденные угрозы можно сразу же удалить или переместить в карантин, для чего используются следующие вкладки  - Удаление, Карантин.

Если есть программы или службы, которым вы полностью доверяете, то внесите их в Белый список - это и ускорит сканирование и не будет вас отвлекать на ложное срабатывание. На вкладке Новости вы найдете данные о текущей версии своего антивируса и базы данных, а также узнаете о новых угрозах, добавленных в антивирусные сигнатуры.

В Настройках можно автоматизировать процесс проверки ПК по расписанию, настроить активные щиты, задать параметры анти-спама, указать механизмы взаимодействия при обнаружении вредоносного ПО и выставить другие параметры. В общем-то, NETGATE Amiti Antivirus весьма удобный и практичный антивирусный продукт, который обеспечит вам надежную цифровую безопасность, чем бы вы ни занимались на ПК.

NETGATE Amiti Antivirus
NETGATE Amiti Antivirus
NETGATE Amiti Antivirus
NETGATE Amiti Antivirus
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 157
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе NETGATE Amiti Antivirus

ASD про NETGATE Amiti Antivirus 24.0.670.0 [21-12-2017]

Вроде неплохой антивирусник,быстро работает.
2 | | Ответить

Neon про NETGATE Amiti Antivirus 24.0.670.0 [20-12-2017]

Средний нормальный антивирус из словакии,малое потребление ресурсов, на официальном сайте есть бесплатная версия.
11 | | Ответить

Dior про NETGATE Amiti Antivirus 24.0.670.0 [18-12-2017]

Антивирус вроде как неплохой,на движке ClamAV из Словакии. Непонятно почему на софт портале условная версия, на их сайте есть свободная бесплатная версия - free.Ставить не стал,но по отзывам высокая скорость,мало занимает места и достаточно неплохая защита (что-то вероятно ближе к авасту).
7 | | Ответить

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