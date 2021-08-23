Altos Adventure для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 062 | Статистика
Размер:81,38 Мб
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Altos Adventure - захватывающий раннер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь сноубордисту Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии по заснеженным альпийским склонам.

По пути необходимо будет не только преодолевать различные препятствия - придется спасать сбежавших лам, мчаться с огромной скоростью по крышам заброшенной деревушки, перепрыгивать бездонные пропасти и перехитрить горных старейшин.

Кроме этого в игре присутствует смена времени суток, так что игроку придется показывать свое мастерство и ловкость как днем, так и в сгущающихся сумерках или при свете луны и звезд.

Основные возможности Altos Adventure:

  • Плавный, изящный, основанный на реальной физике увлекательный игровой процесс.
  • Процедурно генерируемый ландшафт, основанный на реальных трассах для сноуборда.
  • Полностью динамическое освещение и погодные эффекты, включая бури, метели, туман, радуги, падающие звезды и многое другое.
  • Легкая в освоении, но трудная в достижении мастерства система трюков, основанная всего на одном нажатии.
  • Совмещение-комбо для максимальных очков и скорости.
  • Проверка ваших навыков в 180 созданных вручную целях.
  • Шесть уникальных сноубордеров с индивидуальными атрибутами и умениями.
  • Возможность бросать вызов друзьям в Google Play. Соревнуйтесь на лучший рейтинг, самую длинную дистанцию и лучшее трюковое комбо!
  • Возможность получить крылатый костюм в мастерской Изель для совершенно новой игровой динамики.
  • Прекрасный минималистский и запоминающийся дизайн.
  • Оригинальная музыка и тщательно подобранный звук для полного погружения.
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