Altos Adventure для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Noodlecake Studios Inc
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 062 | Статистика
|Размер:
|81,38 Мб
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Altos Adventure - захватывающий раннер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь сноубордисту Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии по заснеженным альпийским склонам.
По пути необходимо будет не только преодолевать различные препятствия - придется спасать сбежавших лам, мчаться с огромной скоростью по крышам заброшенной деревушки, перепрыгивать бездонные пропасти и перехитрить горных старейшин.
Кроме этого в игре присутствует смена времени суток, так что игроку придется показывать свое мастерство и ловкость как днем, так и в сгущающихся сумерках или при свете луны и звезд.
Основные возможности Altos Adventure:
- Плавный, изящный, основанный на реальной физике увлекательный игровой процесс.
- Процедурно генерируемый ландшафт, основанный на реальных трассах для сноуборда.
- Полностью динамическое освещение и погодные эффекты, включая бури, метели, туман, радуги, падающие звезды и многое другое.
- Легкая в освоении, но трудная в достижении мастерства система трюков, основанная всего на одном нажатии.
- Совмещение-комбо для максимальных очков и скорости.
- Проверка ваших навыков в 180 созданных вручную целях.
- Шесть уникальных сноубордеров с индивидуальными атрибутами и умениями.
- Возможность бросать вызов друзьям в Google Play. Соревнуйтесь на лучший рейтинг, самую длинную дистанцию и лучшее трюковое комбо!
- Возможность получить крылатый костюм в мастерской Изель для совершенно новой игровой динамики.
- Прекрасный минималистский и запоминающийся дизайн.
- Оригинальная музыка и тщательно подобранный звук для полного погружения.
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