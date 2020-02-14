FixWin для Windows

FixWin 10.2.1

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Описание FixWin 10.2.1Описание   Скачать FixWin 10.2.1СКАЧАТЬ (217 Кб) Скриншоты FixWin 10.2.1Скриншоты (7)   Статистика FixWin 10.2.1Статистика   Отзывы о FixWin 10.2.1Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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FixWin for Windows 10 - набор инструментов для решения многих распространенных проблем и ошибок в работе "десятки". Эта утилита не требует установки в систему и готова к использованию сразу после скачивания.

Если после обновления до Windows 10 у вас по каким-либо причинам перестал работать Wi-Fi, не получается зайти в настройки, не открывается меню "Пуск", не запускаются отдельные приложения и программы, то именно этот инструментарий поможет решить все подобные проблемы быстро и без специальных знаний.

Все утилиты управления расположены в левой панели и разбиты на категории:

  • Welcome - общая информация о ПК и системе,
  • File Explorer - раздел ошибок Проводника,
  • Internet and Connectivity - раздел ошибок подключения к интернету и сети,
  • Windows 10 - раздел стандартных ошибок "десятки",
  • System Tools - раздел исправления системных ошибок (Диспетчер задач, командная строка, редактор реестра и др.),
  • Troubleshooters - раздел диагностики ОС для выбранных программ и устройств,
  • Additional Fixes - раздел дополнительного инструментария.

Чтобы исправить ту или иную проблему, достаточно просто выбрать нужный пункт и кликнуть на "Fix". Кстати, рядом с этой кнопкой есть иконка вопросительного знака, которая покажет информацию о том, с помощью каких действий или команд исправления можно сделать вручную через командную строку. В целом, FixWin включает в себя решение более 50 различных неисправностей.

В любом случае, перед началом использования утилиты предлагается создать точку восстановления системы.

FixWin
FixWin
FixWin
FixWin
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 20 615
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе FixWin

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