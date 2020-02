Оцените программу!

5 FixWin for Windows 10 - набор инструментов для решения многих распространенных проблем и ошибок в работе "десятки". Эта утилита не требует установки в систему и готова к использованию сразу после скачивания. Если после обновления до Windows 10 у вас по каким-либо причинам перестал работать Wi-Fi, не получается зайти в настройки, не открывается меню "Пуск", не запускаются отдельные приложения и программы, то именно этот инструментарий поможет решить все подобные проблемы быстро и без специальных знаний. Все утилиты управления расположены в левой панели и разбиты на категории: Welcome - общая информация о ПК и системе,

File Explorer - раздел ошибок Проводника,

Internet and Connectivity - раздел ошибок подключения к интернету и сети,

Windows 10 - раздел стандартных ошибок "десятки",

System Tools - раздел исправления системных ошибок (Диспетчер задач, командная строка, редактор реестра и др.),

Troubleshooters - раздел диагностики ОС для выбранных программ и устройств,

Additional Fixes - раздел дополнительного инструментария. Чтобы исправить ту или иную проблему, достаточно просто выбрать нужный пункт и кликнуть на "Fix". Кстати, рядом с этой кнопкой есть иконка вопросительного знака, которая покажет информацию о том, с помощью каких действий или команд исправления можно сделать вручную через командную строку. В целом, FixWin включает в себя решение более 50 различных неисправностей. В любом случае, перед началом использования утилиты предлагается создать точку восстановления системы. FixWin для Windows 7 и Windows 8