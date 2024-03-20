Unified Remote для Android

Описание
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Оценка: 2.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.23.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 206 | Статистика
Размер:6,38 Мб
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Unified Remote - бесплатный и удобный в эксплуатации многофункциональный пульт дистанционного управления настольным ПК по Wi-Fi или Bluetooth, благодаря которому можно с легкостью управлять любимыми программами, мышью и клавиатурой.

Ключевые особенности Unified Remote:

  • Простая и эффективная настройка сервера и приложения.
  • Автоматическое определение серверов, чтобы легко находить серверы в вашей сети.
  • Защита сервера паролем и дополнительная защита шифрованием.
  • Поддержка традиционного и мультисенсорного управления мышью.
  • Технология Wake-on-LAN для удобного запуска сервера.
  • Светлая и темная цветовая схема.
  • Сервер доступен для Windows, Mac и Linux.
  • Управление другими устройствами, включая Raspberry Pi и Arduino Yun.
  • 18 бесплатных режимов управления.
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