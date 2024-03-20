Unified Remote для Android
|Оценка:
|2.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.23.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Unified Intents
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 206 | Статистика
|Размер:
|6,38 Мб
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Unified Remote - бесплатный и удобный в эксплуатации многофункциональный пульт дистанционного управления настольным ПК по Wi-Fi или Bluetooth, благодаря которому можно с легкостью управлять любимыми программами, мышью и клавиатурой.
Ключевые особенности Unified Remote:
- Простая и эффективная настройка сервера и приложения.
- Автоматическое определение серверов, чтобы легко находить серверы в вашей сети.
- Защита сервера паролем и дополнительная защита шифрованием.
- Поддержка традиционного и мультисенсорного управления мышью.
- Технология Wake-on-LAN для удобного запуска сервера.
- Светлая и темная цветовая схема.
- Сервер доступен для Windows, Mac и Linux.
- Управление другими устройствами, включая Raspberry Pi и Arduino Yun.
- 18 бесплатных режимов управления.
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