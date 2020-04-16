GoPro App для Android

GoPro App 6.10 для Android

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Описание GoPro App 6.10 для AndroidОписание   Скачать GoPro App 6.10 для AndroidСКАЧАТЬ (78,7 Мб) Скриншоты GoPro App 6.10 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика GoPro App 6.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о GoPro App 6.10 для AndroidОтзывы (0)  
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GoPro App - Android-приложение, которое позволяет дистанционно управлять камерой, просматривать фотографии и видео и делиться ими с друзьями. Присутствует возможность настроить параметры камеры и использовать свой телефон или планшет в качестве видоискателя.

Кроме этого функционал GoPro App позволяет пользователю обрезать видео и создавать короткие видеоролики, отмечать ключевые моменты во время записи, для более удобного поиска, а также обновлять программное обеспечение камеры.

Ключевые особенности GoPro App:

  • Возможность обмениваться изображениями и видео с друзьями.
  • Возможность создавать короткие видеоклипы и делиться ими в Instagram, Facebook, YouTube и др.
  • Полный удаленный контроль над всеми функциями камеры.
  • Просмотр того, что идет объектив камеры в режиме реального времени.
  • Установление меток ключевых моментов во время записи, что существенно упрощает навигацию.
  • Просмотр фотографий и воспроизведение видео.
  • Копирование и сохранение фотографий и видео на устройство.
  • Просмотр и удаление файлов на карте MicroSD вашей камеры.
  • Беспроводное обновление программного обеспечения камеры.
  • Поддержка камер HERO4, HERO3+, HERO+ LCD и др.
Что нового в GoPro App 6.10 для Android?
  • Прокрутка галерей.
  • Сортировка по размеру.
GoPro App
GoPro App
GoPro App
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 963
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе GoPro App

Admin

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