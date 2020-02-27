Google Home для Android

Google Home 2.13.50.15 для Android

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Описание Google Home 2.13.50.15 для AndroidОписание   Скачать Google Home 2.13.50.15 для AndroidСКАЧАТЬ (26,13 Мб) Скриншоты Google Home 2.13.50.15 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Home 2.13.50.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Home 2.13.50.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Home - приложение, которое позволяет осуществлять настройку устройств Chromecast, Google Home и динамиков Google Ассистента, а также управлять ими.

Основные возможности:

  • Просмотр подробных сведений о функциях и возможностях ваших устройств.
  • Поиск и воспроизведение композиций, сериалов и фильмов с помощью предпочтительных устройств из одного приложения.
  • Воспроизведение и приостановка видео и аудио, а также регулирование громкости.
  • Управление настройками, например указание музыкального приложения по умолчанию или местоположения, и установка связи с совместимыми устройствами, такими как интеллектуальные приборы освещения, термостаты и Chromecast.
  • Создание групп динамиков и воспроизведение музыки с помощью совместимых устройств во всем доме.
  • Настройки Chromecast (создание собственной заставки для телевизора, управление названием устройства и другими настройками, а также информация о приложениях, контенте и предложениях).
Google Home
Google Home
Google Home
Google Home
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 835
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе Google Home

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