Xiaomi Home — приложение для централизованного управления устройствами экосистемы Xiaomi и совместимым оборудованием для умного дома. С его помощью можно подключать новые устройства, изменять их параметры, контролировать текущее состояние и создавать автоматические сценарии работы.

Управление доступно как по локальной сети, так и удаленно через интернет. Xiaomi Home отображает актуальную информацию о работе устройств, позволяет предоставлять доступ другим членам семьи и объединять несколько приборов в автоматизированные сценарии. Возможности приложения зависят от модели оборудования и региона использования.

Список основных возможностей Xiaomi Home: