Xiaomi Home для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.5.704 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):10 / 15 | Статистика
Размер:238.16 Мб
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Xiaomi Home — приложение для централизованного управления устройствами экосистемы Xiaomi и совместимым оборудованием для умного дома. С его помощью можно подключать новые устройства, изменять их параметры, контролировать текущее состояние и создавать автоматические сценарии работы.

Управление доступно как по локальной сети, так и удаленно через интернет. Xiaomi Home отображает актуальную информацию о работе устройств, позволяет предоставлять доступ другим членам семьи и объединять несколько приборов в автоматизированные сценарии. Возможности приложения зависят от модели оборудования и региона использования.

Список основных возможностей Xiaomi Home:

  • Подключение новых устройств с помощью пошаговой настройки.
  • Удаленное управление техникой из любой точки при наличии доступа к интернету.
  • Просмотр текущего состояния подключенных устройств в режиме реального времени.
  • Совместный доступ к управлению для членов семьи и других пользователей.
  • Создание сценариев автоматизации и выполнение заданий по расписанию.
  • Работа с камерами видеонаблюдения, просмотр прямой трансляции, записей архива, создание снимков и видеороликов.
  • Управление системами освещения, изменение яркости, цветовой температуры, настройка расписания и сценариев.
  • Контроль кондиционеров, регулировка температуры, выбор режима работы и дистанционное включение.
  • Настройка вентиляторов, изменение скорости вращения, управление поворотом и автоматическими режимами.
  • Удаленное управление умными выключателями, розетками и сетевыми фильтрами, настройка таймеров и автоматических действий.
  • Поддержка некоторых моделей принтеров с выбором шаблонов, параметров печати и дополнительных режимов оформления документов.
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