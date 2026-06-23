Xiaomi Home для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.5.704 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 15 | Статистика
|Размер:
|238.16 Мб
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Xiaomi Home — приложение для централизованного управления устройствами экосистемы Xiaomi и совместимым оборудованием для умного дома. С его помощью можно подключать новые устройства, изменять их параметры, контролировать текущее состояние и создавать автоматические сценарии работы.
Управление доступно как по локальной сети, так и удаленно через интернет. Xiaomi Home отображает актуальную информацию о работе устройств, позволяет предоставлять доступ другим членам семьи и объединять несколько приборов в автоматизированные сценарии. Возможности приложения зависят от модели оборудования и региона использования.
Список основных возможностей Xiaomi Home:
- Подключение новых устройств с помощью пошаговой настройки.
- Удаленное управление техникой из любой точки при наличии доступа к интернету.
- Просмотр текущего состояния подключенных устройств в режиме реального времени.
- Совместный доступ к управлению для членов семьи и других пользователей.
- Создание сценариев автоматизации и выполнение заданий по расписанию.
- Работа с камерами видеонаблюдения, просмотр прямой трансляции, записей архива, создание снимков и видеороликов.
- Управление системами освещения, изменение яркости, цветовой температуры, настройка расписания и сценариев.
- Контроль кондиционеров, регулировка температуры, выбор режима работы и дистанционное включение.
- Настройка вентиляторов, изменение скорости вращения, управление поворотом и автоматическими режимами.
- Удаленное управление умными выключателями, розетками и сетевыми фильтрами, настройка таймеров и автоматических действий.
- Поддержка некоторых моделей принтеров с выбором шаблонов, параметров печати и дополнительных режимов оформления документов.
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