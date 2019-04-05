AnyDesk для Android

AnyDesk 5.0.2 для Android

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Описание AnyDesk 5.0.2 для AndroidОписание   Скачать AnyDesk 5.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,21 Мб) Скриншоты AnyDesk 5.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика AnyDesk 5.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о AnyDesk 5.0.2 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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AnyDesk - удобное приложение для управления своим компьютером удаленно с помощью смартфона, планшета или ноутбука c максимальной скоростью и качеством. Пользоваться программой очень просто - достаточно запустить AnyDesk на удаленном компьютере, после чего отобразится уникальный AnyDesk-идентификатор компьютера. Затем необходимо открыть приложение на смартфоне или планшете и ввести в нем данный AnyDesk-идентификатор.

Ключевые особенности приложения:

  • Высокая скорость работы.
  • Надежность, обспечиваемая системой шифрования TLS 1.2, алгоритмами обмена ключами 2048-Bit RSA и технологией Erlang.
  • Отлично подходит для совместной работы в интернете.
  • Возможность передавать в локальной сети, а также через многие интернет-соединения 60 изображений в секунду, что значительно превышает показатели других приложений удаленного рабочего стола.
  • Максимально низкие задержки при работе с удаленным рабочим столом.
  • Эффективное использование пропускной способности и обеспечивание плавной работы ПК уже при скорости 100 Кбит/сек.

Примечание! Программа бесплатная для некоммерческого использования.

Что нового в AnyDesk 5.0.2 для Android?
  • Исправлены ошибки
AnyDesk
AnyDesk
AnyDesk
AnyDesk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 444
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе AnyDesk

Сергей Киреев про AnyDesk 2.7.3 для Android [15-04-2017]

Для планшета абсолютно бесполезная программа,беспредельно глючная и тупая .
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